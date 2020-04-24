Победа - одна на всех: на вебинаре SputnikPro рассказали, как писать о ней

Специальные проекты, оригинальный подход к написанию материалов и одна общая память о святом событии. Журналисты и эксперты обсудили на вебинаре SputnikPro, как интересно подготовить материал, отражающий целую эпоху.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. В пятницу журналисты и редакторы представительств международного информационного агентства Sputnik в постсоветских странах обсудили методику и оригинальные подходы к написанию материалов, посвященных Великой Отечественной войне и 75-летию Победы.

Представители края партизанской славы - Беларуси, главной правопреемницы Победы - России, балтийских республик, Казахстана, Молдовы встретились онлайн, чтобы обменяться опытом и поделиться информацией о памяти, священной для всех народов бывшего Советского Союза.

"Спецпроекты нужны для того, чтобы привлечь аудиторию к ранее малоизвестным фактам. В частности, в Москве мы запустили проект, который подробно рассказывает о том, как было водружено красное знамя над Рейхстагом", - рассказала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. © Sputnik / Rodion Proca Петрович: как в период пандемии ветеранам ВОВ оказывают помощь

Она уточнила, что было воссоздано изображение купола Рейхстага по состоянию на 30 апреля - 1 мая 1945 года. По официальной советской версии знамя водружали красноармейцы Егоров и Кантария, однако корреспондентам "Россия сегодня" удалось выяснить, что знаменосцев было около 40 человек.

"Пользователь нашего спецпроекта оказывается в теле одного из бойцов Красной Армии, он, пролистывая презентацию, идет по крышам Берлина 1945 года, видит реальную картину за несколько дней до Великой Победы", - уточнила Лосева.

В свою очередь, шеф-редактор международного информационного агентства Sputnik Беларусь Олеся Лучанинова рассказала, что идея возникновения спецпроекта в редакции возникла на том, как в республике празднуют День Победы, как ветераны и партизаны вспоминают войну.

"Мы выпустили проект два года назад и разделили на два направления: онлайн (инфографика, все то, что могло бы заинтересовать людей) и офлайн (например, фотовыставка "Война без комментариев"), показали фото без подписи, чтобы все могли сделать вывод самостоятельно", - рассказала Лучанинова.

В проект входят в том числе истории о людях, которые прошли через концлагеря, истории про страшные карательные операции в Беларуси. Проект активно продвигают через соцсети.

Председатель Национального координационного комитета "Победа" (Молдова), руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович рассказал, как в республике проходят поисковые операции.

"Наш проект называется "Эхо войны". В рамках проекта можно увидеть личные вещи солдат, найденные поисковиками. Пока музей не открыт. Второй проект связан со списками - множество солдатских судеб не были увековечены. Мы восстанавливаем их имена и создаем книги памяти", - рассказал Петрович.

Все участники вебинара SputnikPro сошлись во мнении, что Великая Победа является некой генетической памятью, связующей нитью для всех народов, некогда живших в единой стране и разгромивших самое страшное зло на земле - фашизм.

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