Комиссия по ЧП: бюджетники останутся дома, магазины откроются с понедельника

Ограничения, связанные с режимом чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса, будут ослаблены, начиная со следующей недели.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Сотрудники бюджетной сферы останутся дома до 4 мая. Об этом после заседания Комиссии по чрезвычайному положению заявил премьер-министр Ион Кику.

Вместе с тем комиссия сняла ряд ограничений, введенных в условиях чрезвычайного положения, сообщил премьер.

Так, начиная с понедельника, 27 апреля, жителям Молдовы разрешается посещать парки, при соблюдении социальной дистанции и в группах не более трех человек, кроме игровых и спортивных площадок.

Также с 27 апреля возобновляется деятельность непродовольственных коммерческих единиц всех видов, кроме рынков и торговых центров.

Кроме того, будет увеличено число чартерных рейсов, которые доставляют граждан Молдовы домой из-за рубежа, заявил премьер.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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