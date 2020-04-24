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Государственная Налоговая Служба

В ближайшие выходные налоговая служба будет работать по особому графику

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200424/30010346/v-vykhodnye-dni-gosudarstvennaya-nalogovaya-sluzhba-budet-rabotat-po-osobomu-grafiku.html

Учитывая особенность периода отчетности и ограничений из-за пандемии, главный налоговый орган Молдовы объявил особый график работы до конца апреля.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik.  Государственная налоговая служба (ГНС) сообщает, что для облегчения представления налоговых отчетов 25 и 26 апреля Управление налогового обслуживания будет работать по особому графику - с 09:00 до 12:00. С 27 по 30 апреля 2020 года прием будет осуществляться в обычном режиме с 7:30 до 16:00.

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В целях предотвращения распространения вируса СOVID-19, ГНС призывает налогоплательщиков выполнять свои налоговые обязательства. Для дополнительной информации можно бесплатно позвонить по телефону колл-центра 080001525 и написать на электронную почту mail@sfs.md, в том числе и тем, кто находится в зонах карантинного режима и кому необходимо представить отчеты.

Кроме того, ГНС напоминает, что 27 апреля - последний день подачи отчетов по налоговым обязательствам за 2019 год.

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