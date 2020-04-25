Настоящие люди - одному из молдавских сел подарили машину скорой помощи

Современный реанимобиль модели Wolkswagen презентовал родому селу один из граждан Молдовы, давно живущий и работающий за рубежом.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Про таких, как они, говорят: люди с большим сердцем. Граждане Молдовы доказывают свою неразрывную связь с родиной, несмотря на то, что давно работают за рубежом.

Примэрии села Бобейка Хынчештского района выходцы из населенного пункта подарили современный реанимационный автомобиль стоимостью в 7 тысяч евро.

Машина оснащена всем необходимым оборудованием, включая аппарат искусственной вентиляции легких.

Возникла идея у уроженца села Николая Бырдана, который сейчас живет в Испании. Именно он инициировал сбор денег со своих односельчан, которые также трудятся за рубежом - в Германии, Италии, Португалии, Испании. © Sputnik / Валерий Мельников Чем в Приднестровье лечат коронавирус нового типа

Деньги неравнодушные граждане страны собрали всего за месяц, приобрели автомобиль и передали его на баланс примэрии села Бобейка. Сейчас в местном центре общественного здоровья медики спокойны. Если, не дай Бог, возникнет кризисная ситуация, людей своевременно доставят в городские клиники.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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