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Настоящие люди - одному из молдавских сел подарили машину скорой помощи

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (863)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200425/30006831/nastoyaschie-lyudi-v-odnom-iz-moldavskikh-sel-podarili-strane-mashinu-skoroy.html

Современный реанимобиль модели Wolkswagen презентовал родому селу один из граждан Молдовы, давно живущий и работающий за рубежом.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Про таких, как они, говорят: люди с большим сердцем. Граждане Молдовы доказывают свою неразрывную связь с родиной, несмотря на то, что давно работают за рубежом.

Примэрии села Бобейка Хынчештского района выходцы из населенного пункта подарили современный реанимационный автомобиль стоимостью в 7 тысяч евро. 

Машина оснащена всем необходимым оборудованием, включая аппарат искусственной вентиляции легких. 

Возникла идея у уроженца села Николая Бырдана, который сейчас живет в Испании. Именно он инициировал сбор денег со своих односельчан, которые также трудятся за рубежом - в Германии, Италии, Португалии, Испании. 
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© Sputnik / Валерий Мельников
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Деньги неравнодушные граждане страны собрали всего за месяц, приобрели автомобиль и передали его на баланс примэрии села Бобейка. Сейчас в местном центре общественного здоровья медики спокойны. Если, не дай Бог, возникнет кризисная ситуация, людей своевременно доставят в городские клиники.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (863)

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Теги:
Молдова, подарок, машина, скорая помощь


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