Дендрарий на карантине, но не природа: какие работы проходят в парке

Одно из самых посещаемых мест в Кишиневе, - Дендрарий, - сейчас закрыт на карантин. Этой весной цветущие деревья парка радуют лишь его сотрудников.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Весной парк "Дендрарий" в Кишиневе становится одним из самых излюбленных мест для прогулок . В этот период там можно наблюдать цветение сирени, магнолии и даже сакуры. Однако еще с 14 марта этот парк закрыт на карантин .

Продолжают сюда приходить лишь садовники, которые обеспечивают необходимый уход за всеми растениями.

Директор дендрария Ион Узун рассказал для Sputnik Молдова, что всех работников парка стараются защитить от вируса по максимуму. К счастью, среди персонала сада нет ни одного случая COVID-19.

"Мы сразу подчинились решению властей. Оповестили работников, что закрываемся на неопределенное время. Соблюдаются все меры безопасности: есть маски, перчатки, защитные костюмы и дезинфектанты", - заявил Узун.

© Photo : Ion Uzun Кишиневский дендрарий.

Вне зависимости от того, есть ли в парке посетители, его сотрудники в этот период должны выполнить много работы.

Сам директор оптимистично настроен, и говорит, что в зоне отдыха готовят различные сюрпризы для будущих гостей.

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"Много работы по уходу и уборке, как за растениями, так и деревьями. Сейчас есть возможность посадить новые сорта. Мы оптимисты, и верим, что справимся с пандемией. Затем мы готовы открыть экспозицию хвойных деревьев: привезли новые виды из Италии и Польши", - подчеркнул собеседник.

Как отметил Узун, эта весна тяжелая не только для людей, но и для природы. Если граждане страдают из-за пандемии, то растения – от заморозков.

"Никогда у нас еще не было такой ситуации, чтобы сирень, магнолия и сакура так пострадали. Вероятно, природа на нас разгневалась. Дает понять, что мы делаем что-то неправильно. Мы научились только пользоваться природой, но не давать ей что-то взамен", - полагает глава дендрария.

По его словам, руководство парка также несет финансовые потери, но точная цифра пока неизвестна, полная картина станет ясна лишь после окончания пандемии.

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"За те деньги, которые мы сейчас потеряли, можно было бы купить спецтехнику и установить ирригационную систему на плантациях хвойных деревьев. Пока разбираемся, как можем", - посетовал Узун.

© Photo : Ion Uzun Кишиневский дендрарий.

Говоря о финансовых потерях, он подчеркнул, что несмотря на тяжелую ситуацию, решено продлить тем гражданам, которые купили себе абонемент в парк на год.

© Photo : Ion Uzun Кишиневский дендрарий.

Кишиневский парк "Дендрарий" был основан в 1973 году на территории, где ранее располагался ботанический сад Академии наук МССР. Изначально эта территория составляла 73 гектара, затем расширилась до 77, каковой осталась и по сей день.

В дендрарии насчитывается более тысячи различных растений и деревьев. Коллекция хвойных деревьев включает в себя более 50 видов из разных стран.

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