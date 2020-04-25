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Игорь Додон

Додон о последствиях вердикта КС: мы команда, и мы найдем решения

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200425/30010807/dodon-o-posledstviyakh-verdikta-ks-my-komanda-i-my-naydem-resheniya.html

Президент Молдовы заявил, что государство может оказаться в ситуации неплатежеспособности, если кредитные средства не будут получены.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Если законы, принятые парламентом, будут заблокированы, то государство не сможет выплачивать пенсии и зарплаты уже с 1 мая 2020 года. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в эфире общественного телеканала Moldova 1.

Знак процента в витрине.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Если Конституционный суд блокирует определенные законы, фискальную политику, вероятнее всего, с 1 мая государство не сможет платить пенсии и зарплаты. Государство войдет в неплатежеспособное состояние. Будет блокирован бюджет", - сказал глава государства.

Президент сообщил, что доходы бюджета в апреле сократились в два раза и кредитные средства из России и МВФ необходимы для Молдовы. Также Додон высоко оценил работу правительства, которое проделало большую работу и в сжатые сроки заключило кредитные соглашения, чтобы обеспечить финансовые обязательства государства перед населением. 

"Мы найдем решения, мы профессиональная команда. Может быть, не сразу, и будет период, в течение которого пострадают граждане", - сказал Додон.

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Теги:
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