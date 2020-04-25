Додон о последствиях вердикта КС: мы команда, и мы найдем решения

Президент Молдовы заявил, что государство может оказаться в ситуации неплатежеспособности, если кредитные средства не будут получены.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Если законы, принятые парламентом, будут заблокированы, то государство не сможет выплачивать пенсии и зарплаты уже с 1 мая 2020 года. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в эфире общественного телеканала Moldova 1.

"Если Конституционный суд блокирует определенные законы, фискальную политику, вероятнее всего, с 1 мая государство не сможет платить пенсии и зарплаты. Государство войдет в неплатежеспособное состояние. Будет блокирован бюджет", - сказал глава государства.

Президент сообщил, что доходы бюджета в апреле сократились в два раза и кредитные средства из России и МВФ необходимы для Молдовы. Также Додон высоко оценил работу правительства, которое проделало большую работу и в сжатые сроки заключило кредитные соглашения, чтобы обеспечить финансовые обязательства государства перед населением.

"Мы найдем решения, мы профессиональная команда. Может быть, не сразу, и будет период, в течение которого пострадают граждане", - сказал Додон.

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