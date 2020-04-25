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Сейсмограф

Статистика апреля 2020: были ли такие сильные землетрясения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200425/30011144/zemletryasenie-proizoshlo-romania-tolchki-oschutili-i-v-moldova.html

Согласно данным румынских сейсмологов, очаг залегал в уезде Галац - на глубине всего 15 километров.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Сильное землетрясение произошло в румынских горах Вранча в ночь на субботу. Толчки ощутили и жители Молдовы.

Согласно данным Национального института физики земли, землетрясение приборы зарегистрировали в 01.04 в уезде Галац. Магнитуда составила 5, а очаг залегал на глубине 15 километров.

© Photo : http://www.infp.ro/
Землетрясение в Румынии

А вот по данным европейских сеймологов, магнитуда достигла 5,3. А очаг залегал на глубине 30 километров.

© Photo : https://www.emsc-csem.org/
Данные европейских сейсмологов

В апреле 2020 года в румынских горах Вранча такого мощного землетрясения еще не было. Таким образом, не ощущались столь сильные толчки и в Молдове. По данным Института геологии и сейсмологии Молдовы, до сих пор в этом месяце в республике были зарегистрированы 12 землетрясений. Самое сильное из них - 18 апреля, когда магнитуда достигла 3,8.

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