В Приднестровье настаивают: воздержитесь от посещения кладбищ в Радоницу

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр – Sputnik. В Дни поминовения усопших места захоронений на территории Приднестровья будут закрыты. Исключение – похоронным процессиям.
"За соблюдением установленного порядка будут следить сотрудники милиции, вооруженные специальной техникой – квадрокоптером с видеокамерой высокого разрешения", - отметили в МВД Приднестровья.
До окончания карантина будет также запрещено посещение храмов и скопление людей на прилегающей к ним территории. Богослужения в церквях по-прежнему будут проходить без участия прихожан, в закрытом режиме. И эти серьезные ограничительные меры также продиктованы стремительным распространением COVID-19.
Тех, кто решится, вопреки запретам, прийти на кладбище, привлекут к административной ответственности. Нарушителей ждет суд и штраф до 736 приднестровских рублей либо админарест на срок до 30 суток. Курс рубля и молдавского лея практически идентичен.
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