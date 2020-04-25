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В Приднестровье настаивают: воздержитесь от посещения кладбищ в Радоницу

© Photo : Public domain / Midnight Believer
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200425/30011726/v-pridnestrove-nastaivayut-vozderzhites-ot-posescheniya-kladbisch-v-radonitsu.html

Традиционно в эти дни люди шли на кладбища, но в этом году пандемия и режим ЧП внесли свои коррективы.

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр – Sputnik. В Дни поминовения усопших места захоронений на территории Приднестровья будут закрыты. Исключение – похоронным процессиям.

"За соблюдением установленного порядка будут следить сотрудники милиции, вооруженные специальной техникой – квадрокоптером с видеокамерой высокого разрешения", - отметили в МВД Приднестровья.

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© AFP 2020 / YURI KADOBNOV
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Общественный порядок и безопасность граждан в дни поминовения усопших будут обеспечивать ежедневно более 90 сотрудников Тираспольского гарнизона.

До окончания карантина будет также запрещено посещение храмов и скопление людей на прилегающей к ним территории. Богослужения в церквях по-прежнему будут проходить без участия прихожан, в закрытом режиме. И эти серьезные ограничительные меры также продиктованы стремительным распространением COVID-19.

Тех, кто решится, вопреки запретам, прийти на кладбище, привлекут к административной ответственности. Нарушителей ждет суд и штраф до 736 приднестровских рублей либо админарест на срок до 30 суток. Курс рубля и молдавского лея практически идентичен.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (863)

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Теги:
посещение, кладбища, Радоница, Радоница, Приднестровье


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