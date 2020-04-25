В Молдове растет число выздоровевших от коронавируса

В Молдове продолжают излечивать пациентов с подтвержденным коронавирусом. На утро субботы из больниц выписаны еще 70 человек.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. В Молдове вылечились от коронавируса еще 70 человек, сообщила на брифинге в субботу министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

По данным Минздрава, в стране 3110 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

"Всего в период пандемии выздоровели 825 человек", - уточнила глава Минздрава.

Случаев "импорта" вируса 139, остальные 2971 случай - заражения внутри страны.

По словам министра, 215 пациентов остаются в больницах в тяжелом состоянии, еще 8 - в крайне тяжелом. Всего 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в Молдове скончались 87 человек.

Россия никому не откажет в помощи для борьбы с коронавирусом>>>

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova