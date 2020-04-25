В Приднестровье продлен срок режима чрезвычайного положения

Время действия особого правого режима в приднестровском регионе пролонгировали в связи со сложной эпидеомиологической ситуацией.

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр – Sputnik. В Приднестровье продлили срок действия режима чрезвычайного положения еще на две недели. Такой указ подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский

Режим ЧП продлевается уже во второй раз. Он был введен на территории приднестровского региона 17 марта на 19 дней до 5 апреля. Через две недели его продлили до 30 апреля. Теперь срок его действия снова увеличили до 15 мая.

"Очередные изменения были приняты ввиду недостижения нормализации обстановки, связанной с распространением вируса", - сообщили в парламентской пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе, во время чрезвычайного положения из бюджета выделяются средства на помощь населению и предприятиям, а также предпринимаются другие меры по поддержке.

Как писал Sputnik ранее, Верховный Совет непризнанной ПМР 8 апреля принял закон о господдержке в период действия чрезвычайного положения 2020 года. Главное то, что в период ЧП сохраняются выплаты пенсий и социальных пособий гражданам.

Индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены приостановить свою деятельность, могут получать пособие по безработице в размере 1647 приднестровских рублей. Это практически эквивалентно сумме в молдавских леях.

Те, кому финансовое положение не позволяет вовремя оплатить коммунальные услуги, могут рассчитаться с энергоснабжающими организациями до конца года. При этом социальные нормы будут сохраняться и штрафы не начислят. Отсрочка по оплате коммунальных услуг касается и предприятий.

"Некоторые экономические агенты могут взять кредит в банке на выплату зарплат сотрудникам. Государство субсидирует 10% ставки по кредиту. Те предприятия, которые ранее брали льготные кредиты на развитие производства, могут на полгода получить отсрочку", - отмечают в пресс-службе.

На днях были скорректированы некоторые статьи закона о поддержке в период ЧП. Внесены и дополнения, они основаны на обращениях избирателей к депутатам. На время карантина продлевается действие квалификационных категорий медицинских работников. Сроки доверенностей на получение пенсии и сроки принятия наследства также продлены на время действия чрезвычайного положения еще на 30 дней после его окончания.

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