Работа продолжается: муниципальные власти проверяют очистные сооружения

Проблема неприятного запаха в Кишиневе связана с ситуацией на очистных сооружениях. Проблема также в 500 тысячах кубометров ила, которые хранились в накопительных прудах.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Очистные сооружения в Кишиневе проинспектировали представители примарии.

Вице-примар Илие Чебан вместе с ответственными лицами выяснили, на каком этапе находятся строительные работы.

"В настоящее время два озера для хранения ила на очистных сооружениях законсервированы, а третье вскоре будет закрыто.

В то же время, для того, чтобы избавиться от запаха, вызванного 118 геотубами, их будут обрабатывать специальным раствором", - сообщил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан.

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Градоначальник отметил, что уже объявлен тендер на закупку средств и опрыскивателей для этих целей.

По словам Чебана, проблема очистных сооружений давняя, и "за 12 лет этот объект превратился в экологическую бомбу". Более того, как подчеркнул глава города, проект реконструкции станции, который стоит 24 миллиона евро, был отложен на 3 года.

В настоящее время возобновлены строительные работы на объекте, но также изменены и сроки выполнения.

Очистная станция работает ежедневно.

Чебан подчеркнул, что проблема неприятного запаха в столице связана, скорее всего, с теми 500 тысячами кубометров ила, которые хранились в 3 накопительных озерах.

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" Два озера для хранения ила были законсервированы, третье также будет закрыто, а осадок будет храниться в другом месте. В настоящее время мы проводим тестирование центрифуг, которые снижают запах на 50 процентов", - пояснил глава Кишинева.

Помимо 500 тысяч кубометров ила, есть еще около 200 тысяч кубометров, которые являются источником неприятного запаха в столице.

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