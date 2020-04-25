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Очистные сооружения

Работа продолжается: муниципальные власти проверяют очистные сооружения

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200425/30014051/rabota-prodolzhaetsya-munitsipalnye-vlasti-proveryayut-ochistnye-sooruzheniya.html

Проблема неприятного запаха в Кишиневе связана с ситуацией на очистных сооружениях. Проблема также в 500 тысячах кубометров ила, которые хранились в накопительных прудах.

КИШИНЕВ,  25 апр - Sputnik. Очистные сооружения в Кишиневе проинспектировали представители примарии.

очистные сооружения
© Sputnik / Сергей Пятаков
Работы на столичной очистной станции: борьба со зловонием продолжается

Вице-примар Илие Чебан вместе с ответственными лицами выяснили, на каком этапе находятся строительные работы.

"В настоящее время два озера для хранения ила на очистных сооружениях законсервированы, а третье вскоре будет закрыто.
В то же время, для того, чтобы избавиться от запаха, вызванного 118 геотубами, их будут обрабатывать специальным раствором", - сообщил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан. 

На грани катастрофы - ситуация на очистных сооружениях и запах в Кишиневе>>>

Градоначальник отметил, что уже объявлен тендер на закупку средств и опрыскивателей для этих целей.

По словам Чебана, проблема очистных сооружений давняя, и "за 12 лет этот объект превратился в экологическую бомбу". Более того, как подчеркнул глава города, проект реконструкции станции, который стоит 24 миллиона евро, был отложен на 3 года.

В настоящее время возобновлены строительные работы на объекте, но также изменены и сроки выполнения.

Очистные сооружения
© Sputnik / Сергей Пятаков
Эксперты из Петербурга помогут избавить Кишинев от запаха очистной станции

Очистная станция работает ежедневно.

Чебан подчеркнул, что проблема неприятного запаха в столице связана, скорее всего, с теми 500 тысячами кубометров ила, которые хранились в 3 накопительных озерах.

Источник вони в Кишиневе - полиция проверяет очистные и спиртзавод>>>

" Два  озера для хранения ила были законсервированы, третье также будет закрыто, а осадок будет храниться в другом месте. В настоящее время мы проводим тестирование центрифуг, которые снижают запах на 50 процентов", - пояснил глава Кишинева. 

Помимо 500 тысяч кубометров ила, есть еще около 200 тысяч кубометров, которые являются источником неприятного запаха в столице.

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