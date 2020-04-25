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Новострои

Землетрясение в Молдове: как в стране проводится оценка сейсмостойкости зданий

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Землетрясения в Молдове 2020 (5)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200425/30017031/seysmolog-v-moldove-udelyayut-malo-vnimaniya-otsenke-seysmostoykosti-zdaniy.html

Оценку на сейсмостойкость зданий должна проводить комиссия, в составе которой будут и строители, и специалисты по инженерной сейсмологии, и ученые, отметил глава Центра экспериментальной сейсмологии Кишинева Ион Илиеш.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Прошедшее в ночь на субботу землетрясение заставило вновь задуматься об устойчивости высотных зданий как в Кишиневе, так и в других городах страны.

Учитывается ли сейсмическая опасность при постройке новых многоэтажных жилых домов, а также проходит ли проверка зданий, рассказал руководитель Центра экспериментальной сейсмологии в составе кишинёвского Института геологии и сейсмологии Ион Илиеш.

По его словам, еще несколько лет назад в правительстве было принято решение о проверке зданий на сейсмостойкость, была утверждена и методология оценки.

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"С точки зрения финансового обеспечения – все это было возложено на местные власти. Насколько мне известно, мало в каких городах выделили на эти цели средства. Особенно в Кишиневе, Кагуле и других, где есть высотные здания", - отметил Илиеш в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.

Ion Ilies
© Facebook / Ion Ilies
При строительстве современных зданий уже используются новые, компьютерные методы для расчетов всех рисков, пояснил глава Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Кишинева Ион Илиеш.

Как проходит оценка

Как объяснил специалист, оценку на сейсмостойкость зданий должна проводить комиссия, включающая в себя строителей, специалистов по инженерной сейсмологии, а также представителей Института сейсмологии.

"Нужно собрать всю информацию о доме: в каком году он был возведен, по какому проекту, какие были ранее повреждения при предыдущих сильных землетрясениях. Также происходит измерение разных технических параметров. Насколько я знаю, такие работы давно не проводились", - отметил собеседник.

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Как считает сейсмолог, подобные работы могут быть  отложены в связи с экономическим спадом и общим кризисом из-за коронавируса.

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Как подчеркнул Илиеш, в советское время к строительству зданий подходили очень серьезно.

Сейсмограф
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Специалист уточнил, что помимо учета сейсмичности территории и других мер перед возведением зданий, тогда еще проводили тестирование уже после постройки.

"Устанавливали специальные виброплатформы и имитировали подземные толчки, таким образом испытывали здание", - добавил Илиеш.

Говоря о таких методах тестирования, собеседник отметил, в наше время в Молдове такое давно не практикуют.

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"При строительстве современных зданий уже используются новые, компьютерные методы для расчетов всех рисков. Однако потом состояние этих многоэтажек практически не исследуют. Нам остается верить этим расчетам, и надеется, что новые высотки хорошо пройдут через последующие землетрясения", - сказал Илиеш.

Нужна новая карта сейсмического районирования

Игорь Никоарэ
© Facebook / Igor Nicoara
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Говоря об устойчивости зданий, глава Институт сейсмологии упомянул, что уже в этом году истекает срок годности карты сейсмического районирования Кишинева.

По его словам, данные в такой карте нужно обновлять через определенные периоды времени.

Вскоре данные в текущей карте истекут, и нужно будет разработать новую с учетом всех изменений.

Когда начнется разработка этой схемы пока неизвестно.

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Тема:
Землетрясения в Молдове 2020 (5)

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