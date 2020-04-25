Землетрясение в Молдове: как в стране проводится оценка сейсмостойкости зданий

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Прошедшее в ночь на субботу землетрясение заставило вновь задуматься об устойчивости высотных зданий как в Кишиневе, так и в других городах страны.
Учитывается ли сейсмическая опасность при постройке новых многоэтажных жилых домов, а также проходит ли проверка зданий, рассказал руководитель Центра экспериментальной сейсмологии в составе кишинёвского Института геологии и сейсмологии Ион Илиеш.
По его словам, еще несколько лет назад в правительстве было принято решение о проверке зданий на сейсмостойкость, была утверждена и методология оценки.
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"С точки зрения финансового обеспечения – все это было возложено на местные власти. Насколько мне известно, мало в каких городах выделили на эти цели средства. Особенно в Кишиневе, Кагуле и других, где есть высотные здания", - отметил Илиеш в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.
Как проходит оценка
Как объяснил специалист, оценку на сейсмостойкость зданий должна проводить комиссия, включающая в себя строителей, специалистов по инженерной сейсмологии, а также представителей Института сейсмологии.
"Нужно собрать всю информацию о доме: в каком году он был возведен, по какому проекту, какие были ранее повреждения при предыдущих сильных землетрясениях. Также происходит измерение разных технических параметров. Насколько я знаю, такие работы давно не проводились", - отметил собеседник.
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Как считает сейсмолог, подобные работы могут быть отложены в связи с экономическим спадом и общим кризисом из-за коронавируса.
Насколько устойчивы современные новострои
Как подчеркнул Илиеш, в советское время к строительству зданий подходили очень серьезно.
Специалист уточнил, что помимо учета сейсмичности территории и других мер перед возведением зданий, тогда еще проводили тестирование уже после постройки.
"Устанавливали специальные виброплатформы и имитировали подземные толчки, таким образом испытывали здание", - добавил Илиеш.
Говоря о таких методах тестирования, собеседник отметил, в наше время в Молдове такое давно не практикуют.
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"При строительстве современных зданий уже используются новые, компьютерные методы для расчетов всех рисков. Однако потом состояние этих многоэтажек практически не исследуют. Нам остается верить этим расчетам, и надеется, что новые высотки хорошо пройдут через последующие землетрясения", - сказал Илиеш.
Нужна новая карта сейсмического районирования
По его словам, данные в такой карте нужно обновлять через определенные периоды времени.
Вскоре данные в текущей карте истекут, и нужно будет разработать новую с учетом всех изменений.
Когда начнется разработка этой схемы пока неизвестно.
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