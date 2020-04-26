Сегодня вспоминают тех, кто пожертвовал жизнями в борьбе с радиацией

Прошло 34 года с момента самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества, тысячи граждан Молдовы были среди тех, кто ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В ночь с 25 на 26 апреля произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС после неудачных испытаний произошел взрыв. Именно тогда во всем мире поняли, что мирный атом может быть страшным и смертельным.

В 1 час 23 минуты того дня произошел неконтролируемый рост мощности реактора, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки и помещений энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Существенно загрязненными радиоактивными веществами оказались территории Белоруссии, европейской части России и Украины. Большая часть радиации пришлась на город Припять. В связи с заражением было принято решение эвакуировать население города и других близлежащих населенных пунктов. © AFP 2020 / Yaroslav Emelianenko Пожар в Чернобыле: существует ли радиологическая опасность для Молдовы

Устранение последствий аварии длится до сих пор. В первые месяцы после катастрофы ликвидацией ее последствий занималось порядка 800 тысяч человек со всего СССР. Там побывало около трех с половиной тысяч граждан тогдашней МССР.

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

Генеральная Ассамблея отметила "ощущаемые до сих пор, более трех десятилетий спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий", и предложила "всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день".

Почти 8,4 миллиона человек в трех пострадавших странах подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. © Sputnik / Алексей Куденко Из Тирасполя и Рыбницы в Кишинев вывезли 214 источников радиации

Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей.

Лишь благодаря мужеству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и добровольцев, рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили тогда, в 1986 году, беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению последствий этой трагедии, удалось избежать более ужасающих последствий. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие жители всех республик СССР.

У 95% оставшихся в живых ликвидаторов чернобыльской катастрофы — инвалидность. Последствия радиации проявились не сразу. Они дали о себе знать, в том числе и у тех, кто соблюдал меры безопасности. © Sputnik / Алексей Вовк Как волонтеры из Молдовы очищали Припять от радиации

Ранее правительство Молдовы приняло решение предоставить ежегодную материальную помощь семьям погибших "чернобыльцев" и инвалидам, пострадавшим в результате действий по ликвидации последствий аварии, а также оказать им необходимую медицинскую помощь.

Сегодня монументы ликвидаторам аварии на ЧАЭС есть в ряде районных центров Молдовы, а также в городах Гагаузской автономии. Мемориальный камень в память о ликвидаторах установлен и в молдавской столице.

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