Долго без осадков: к чему приведет Молдову длительная засуха

В Молдове гидрологическая засуха главенствует уже несколько месяцев подряд - после бесснежной зимы наступила весна без дождей, корреспондент Sputnik Молдова выяснял, к чем у это может привести.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. До 27 апреля в стране действует "желтый код" опасности в связи с низкой водностью и гидрологической засухой на территории Молдовы. Этот "приговор" синоптиков молдавской земле действителен уже почти три месяца - и зима не порадовала аграриев снегом, и весна скупится на нормальные, длительные дожди.

Тенденция повышения среднегодовых температур актуальна не только для Ближнего Востока, но и для Европы, в частности, восточной ее части, в том числе Молдовы.

За последние 15-20 лет средняя температура в Молдове поднялась на один градус. Для средней температуры – это большая цифра. Можно категорично заявить, что у нас тренд идет на увеличение температуры воздуха. Об этом говорят отечественные метеорологи. © AP Photo / Hasan Jamali Глобальное потепление: назван еще один возможный виновник

К такому неутешительному выводу отечественные специалисты пришли в результате анализа температур за весь период метеонаблюдений, а это с 1886 года. Их данные показывают, что в Молдове меняется не только температурный режим, но и характер осадков – они стали более агрессивными.

По количеству дождей в Молдове цифры практически не изменились, но при этом у нас увеличились периоды без осадков и увеличилось количество дней, когда их выпадает очень много – с сильными дождями или с сильными снегопадами. Норма осадков за месяц может выпасть за один-два дня. Это оказывает огромное влияние на экономику, на сельское хозяйство Молдовы.

Синоптики пришли к еще одному интересному выводу – в последние десятилетия в Молдове участились периоды с нехарактерными для времени года повышенными температурами. Последний пример – зима 2019-2020 годов, которая практически вся была не по календарю теплой.

Эколог Владимир Гараба подчеркнул, что последствия глобального потепления уже затронули Молдову, но они пока не так резко ощутимы.

По словам специалиста, повышение средней температуры на три градуса может привести к тому, что климат в Молдове станет более похож на тот, что господствует в Турции, в 550-700 километрах от нашей республики.

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