Как правильно помянуть усопших на Радоницу в условиях карантина - советы

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Праздник Радоницы отмечается в понедельник после Светлой седмицы. Не рекомендуется поминать усопших в воскресенье, хотя в народе и сложилась такая практика.
Церковь рекомендует поминать усопших не только один день в году. Поминовение можно совершать весь год, особенно по субботам.
Молитва должна соединяться с милосердием. Его необходимо проявлять к нуждающимся. И молитва, и жертва идут от сердца, а не ради мира.
"Моральный смысл праздника, чтобы взрослые напомнили подрастающему поколению о том, кем были их предки, что хорошего сделали в жизни, как умели радоваться, как любили жизнь и своих детей", — рассказал корреспонденту Sputnik Молдова настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.
Чтобы ограничить передвижения жителей Кишинева, столичные власти полностью приостановили трафик общественного транспорта в выходные и на Радоницу, сообщил генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.
"Для безопасности жителей Кишинева работа общественного транспорта приостановлена. Ворота кладбищ будут закрыты, а мы продолжим следить за ситуацией в столице", - заявил Чебан.
В пятницу столичные власти приняли решение полностью прекратить движение троллейбусов, автобусов и маршруток в Кишиневе в период с 25 по 27 апреля. Со вторника общественный транспорт возобновит работу.
Что же касается всей республики, в целом, сотрудники Генерального инспектората полиции также призвали граждан воздержаться в эти выходные дни и понедельник от походов на кладбище.
Сотрудники правоохранительных органов внимательно следят за тем, чтобы на кладбищах страны не устраивали поминки.
"Призываем вас отказаться от похода в эти выходные дни на кладбища, понимая, как это морально трудно для христиан. Эти меры направлены на благо каждого, но совсем скоро все мы сможем прийти и поклониться памяти дорогих нам людей", - сказано в сообщении полиции.
Помянуть своих близких, в соответствии с решением Митрополии Молдовы, граждане смогут 6, 7 и 8 июня. Именно на дату 6 июня по церковному календарю выпадает суббота поминовения усопших, этот повод и можно использовать, чтобы прийти на кладбище и поклониться памяти своих ушедших близких.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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