Как правильно помянуть усопших на Радоницу в условиях карантина - советы

В этом году пойти на кладбища граждане Молдовы смогут позже - 6 и 7 июня, но, пока вход на погосты ограничен из-за карантина, усопших родственников можно помянуть молитвой дома.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Праздник Радоницы отмечается в понедельник после Светлой седмицы. Не рекомендуется поминать усопших в воскресенье, хотя в народе и сложилась такая практика.

Церковь рекомендует поминать усопших не только один день в году. Поминовение можно совершать весь год, особенно по субботам.

Молитва должна соединяться с милосердием. Его необходимо проявлять к нуждающимся. И молитва, и жертва идут от сердца, а не ради мира.

В этот день следует чтить память усопших, а не думать о наших мирских делах и желаниях. Застолья, возлияния и веселье должны быть исключены в этот день.

"Моральный смысл праздника, чтобы взрослые напомнили подрастающему поколению о том, кем были их предки, что хорошего сделали в жизни, как умели радоваться, как любили жизнь и своих детей", — рассказал корреспонденту Sputnik Молдова настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.

Чтобы ограничить передвижения жителей Кишинева, столичные власти полностью приостановили трафик общественного транспорта в выходные и на Радоницу, сообщил генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

"Для безопасности жителей Кишинева работа общественного транспорта приостановлена. Ворота кладбищ будут закрыты, а мы продолжим следить за ситуацией в столице", - заявил Чебан.

"Просим вас оставаться дома. Уверен, что совместными усилиями мы справимся", - добавил мэр.

В пятницу столичные власти приняли решение полностью прекратить движение троллейбусов, автобусов и маршруток в Кишиневе в период с 25 по 27 апреля. Со вторника общественный транспорт возобновит работу.

Что же касается всей республики, в целом, сотрудники Генерального инспектората полиции также призвали граждан воздержаться в эти выходные дни и понедельник от походов на кладбище.

Сотрудники правоохранительных органов внимательно следят за тем, чтобы на кладбищах страны не устраивали поминки.

"Призываем вас отказаться от похода в эти выходные дни на кладбища, понимая, как это морально трудно для христиан. Эти меры направлены на благо каждого, но совсем скоро все мы сможем прийти и поклониться памяти дорогих нам людей", - сказано в сообщении полиции.

Сотрудники правоохранительных органов призвали граждан не устраивать многолюдных поминок и в домах, поскольку риск распространения коронавируса в этих условиях - велик. Ходить в гости также не рекомендуется, следует соблюдать карантинные ограничения и оставаться дома с членами семьи.

Помянуть своих близких, в соответствии с решением Митрополии Молдовы, граждане смогут 6, 7 и 8 июня. Именно на дату 6 июня по церковному календарю выпадает суббота поминовения усопших, этот повод и можно использовать, чтобы прийти на кладбище и поклониться памяти своих ушедших близких.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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