Представители власти Молдовы высказались о чернобыльской катастрофе

Уроженцы Молдовы находились плечом к плечу с представителями других советских республик, принимая участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Взрыв на четвертом блоке Чернобыльской АЭС разделил мир на "до" и "после", именно тогда стало ясно, что мирный атом может показать человечеству свой чудовищный радиационный, но невидимый "оскал".

Более трех с половиной тысяч жителей Молдавской ССР принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В 34-ю годовщину того трагического события представители центральной власти обратились к народу Молдовы и вспомнили о тех, кто не щадил жизни и здоровья во имя спасения людей от последствий радиационной катастрофы.

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что авария на ЧАЭС вошла в историю, как крупнейший атомный инцидент, унесший тысячи жизней. Это событие, по словам главы государства, изуродовало судьбы людей и оставило неизгладимый след на всей планете. © Sputnik / Иван Руднев Группа НПО выделила продовольственную помощь ликвидаторам ЧАЭС

"От имени граждан Республики Молдова хочу выразить глубокую признательность более чем трем с половиной тысячам наших соотечественников, героям, подставившим плечо, проявившим самоотверженность, мужество и высокую гражданскую ответственность при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС", - сказано послании, опубликованном на официальном сайте президента республики.

Додон направил ликвидаторам аварии на ЧАЭС слова уважения и благодарности от имени всего народа. Президент попросил ликвидаторов принять его заверения в том, что власти страны приложат все усилия для того, чтобы обеспечить права и социальную защиту людей, нуждающихся в помощи.

"Только вместе, при небезразличном участии и бескорыстной взаимной поддержке, мы сможем стать сильнее и защитить самое дорогое для каждого из нас – жизнь", - написал Додон, уточнив, что сегодня, равно, как и 34 года назад, мир борется за жизнь в условиях пандемии COVID-19.

В свою очередь, премьер-министр Ион Кику отметил, что с непрерывным развитием научно-технического прогресса на Земле стали возникать катастрофы в системах, созданных людьми.

"Авария на ЧАЭС 26 апреля 1986 года - пример, который нельзя забывать. Взрыв привел к радиоактивному заражению всего европейского континента и даже восточных частей Северной Америки", - заявил Кику.

По словам главы кабмина, люди, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС - настоящие герои, многие из них сегодня живут среди нас.

"Молдова, тогда бывшая частью Советского Союза, включилась в ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. Более трех с половиной тысяч наших земляков принимали участие в этой спецоперации. Сегодня живы из них 2 тысячи 27 человек", - отметил Кику.

Премьер подчеркнул, что каждый из этих людей своим трудом спас тысячи других жизней, а вклад их в общее дело ликвидации последствий аварии на ЧАЭС сложно недооценить.

"Мы оцениваем ваше самопожертвование, дорогие ветераны ликвидации аварии, за то, что именно вы приняли за всех нас удар радиации. Ваш подвиг был оправдан, доказательство тому - здоровые поколения молодых людей, подростков и детей, живущих в Молдове", - уточнил Кику.

Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная, обращаясь к ветеранам ликвидации аварии на ЧАЭС, подчеркнула, что боль в наших сердцах после тех событий не прошла и сегодня. Благодарность тем, кто участвовал в ликвидации последствий аварии, героям, которые ушли из жизни в результате возникших болезней, и сострадание к их семьям сегодня - в сердце каждого гражданина страны, уточнила спикер.

"Трагедия 26 апреля 1986 года преподнесла нам тяжелый урок, который особенно актуален в этот период, когда весь мир борется с пандемией "COVID-19". Это новый глобальный вызов, с которым мы должны справиться так же сплоченно и солидарно, как и тогда", - заявила Гречаная в послании, опубликованном на персональной странице в социальной сети Facebook.

От имени парламента спикер напомнила, что жизнь и безопасность граждан являются наивысшим приоритетом в работе государственных органов. Для этого, по утверждению Гречаной, депутатский корпус работает и в дальнейшем будет прилагать все усилия на благо граждан Республики Молдова.

Министр обороны Александр Пынзарь, в свою очередь, добавил, что "наш долг - сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить соцзащиту тем, кто участвовал в ликвидации чернобыльской катастрофы".

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