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Румыния контрольно пропускной пункт

Несмотря на COVID-19 - сотни граждан Молдовы возвращаются домой на праздники

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (877)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200426/30019998/nesmotrya-na-covid-19-sotni-grazhdan-moldovy-vozvraschayutsya-domoy-na-prazdniki.html

За минувшие сутки число граждан нашей страны, въехавших в республику, превысило 1,3 тысячи человек.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. За прошедшие 24 часа общее число пересечений молдавской границы составило 2 тысячи 109 человек, из которых тысяча 393 гражданина вернулись в страну. Об этом говорится в официальном сообщении Пограничной полиции республики.

Наибольшее число людей (538) приехали в Молдову через контрольно-пропускные пункты на молдавско-румынской границе, с территории Украины в республику прибыл 451 человек, 404 гражданина вернулись на родину, прилетев в Международный аэропорт Кишинева. 

Наиболее загруженным оказался пограничный КПП "Леушены - Албица", за ним следуют пограничные пункты "Атаки - Могилев-Подольский", "Тудора - Староказачье", "Джурджулешты - Рени". 

Минздрав
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Несмотря на введенное по всей стране чрезвычайное положение и карантинные ограничения, связанные с опасностью распространения COVID-19, молдавские пограничники зарегистрировали несколько попыток незаконного пересечения государственного кордона республики и провоза незадекларированных товаров.

У всех, кто пересекал границу страны, проверили температуру тела, в тысяче 393 случаях людей попросили заполнить эпидемиологические листки. К счастью, при осмотре первичных симптомов болезни ни у одного из вернувшихся на родину граждан не было.

В аэропорт Кишинева прибыли два чартера с молдавскими гражданами на борту. Один - из Испании, другой - из России.

Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы Молдовы продолжают применять все необходимые меры для предотвращения распространения вируса нового типа. Все те, кто находится на посту на государственных рубежах Молдовы, обладают средствами личной защиты и дезинфицирующими спиртосодержащими гелями, чтобы регулярно проводить санитарную обработку рук и поверхностей.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (877)

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Теги:
пересечение границы, граница, родина, возвращение, граждане РМ


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