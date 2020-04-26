Несмотря на COVID-19 - сотни граждан Молдовы возвращаются домой на праздники

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. За прошедшие 24 часа общее число пересечений молдавской границы составило 2 тысячи 109 человек, из которых тысяча 393 гражданина вернулись в страну. Об этом говорится в официальном сообщении Пограничной полиции республики.
Наибольшее число людей (538) приехали в Молдову через контрольно-пропускные пункты на молдавско-румынской границе, с территории Украины в республику прибыл 451 человек, 404 гражданина вернулись на родину, прилетев в Международный аэропорт Кишинева.
Наиболее загруженным оказался пограничный КПП "Леушены - Албица", за ним следуют пограничные пункты "Атаки - Могилев-Подольский", "Тудора - Староказачье", "Джурджулешты - Рени".
Несмотря на введенное по всей стране чрезвычайное положение и карантинные ограничения, связанные с опасностью распространения COVID-19, молдавские пограничники зарегистрировали несколько попыток незаконного пересечения государственного кордона республики и провоза незадекларированных товаров.
У всех, кто пересекал границу страны, проверили температуру тела, в тысяче 393 случаях людей попросили заполнить эпидемиологические листки. К счастью, при осмотре первичных симптомов болезни ни у одного из вернувшихся на родину граждан не было.
В аэропорт Кишинева прибыли два чартера с молдавскими гражданами на борту. Один - из Испании, другой - из России.
Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы Молдовы продолжают применять все необходимые меры для предотвращения распространения вируса нового типа. Все те, кто находится на посту на государственных рубежах Молдовы, обладают средствами личной защиты и дезинфицирующими спиртосодержащими гелями, чтобы регулярно проводить санитарную обработку рук и поверхностей.
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