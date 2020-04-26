Хроника заражения COVID-19 на винзаводе в Молдове - протестировали всех

Бывает и так, что на предприятии сотрудники могут заразиться, администрация винзавода в Этулии, закрытой на карантин, опубликовала пресс-коммюнике, где детально рассказала, как распространялась инфекция.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Иногда случается и так, что вспышка коронавируса может возникнуть в одном коллективе. Пример тому - ситуация на винзаводе в Этулии, населенном пункте, закрытом властями республики на карантин.

Этулийский винзавод решил провести массовое тестирование всех своих сотрудников для выявления и изоляции сотрудников, зараженных COVID-19.

"Мы будем постоянно информировать средства массовой информации и широкую общественность о результатах наших действий. Мы не можем обещать только положительные результаты, но мы хотим заверить вас, что мы продемонстрируем максимальную прозрачность даже несмотря на риск стать уязвимыми", - говорится в сообщении, распространенном предприятием.

Cотрудник винзавода 17 апреля был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Эта дата приходится на пост-карантинный период после возвращения сотрудника из-за границы, где он находился по личным целям.

В результате усилий по установлению контактов инфицированного 18 и 19 апреля были госпитализированы еще четыре сотрудника. Все четверо работали на винзаводе до 16 апреля.

После выявления первоначальных случаев заражения администрация винзавода решила немедленно проверить всех работников и членов их семей. С этой целью были задействованы ресурсы частной лаборатории, все тесты были проведены за счет предприятия.

Сразу после пасхальных выходных, 21 апреля, руководство компании опубликовало заявление с подробным описанием дела, сообщив о намерении провести массовое тестирование.

По состоянию на 21-23 апреля 2020 года было протестировано 174 человека - сотрудники и члены их семей, из которых 77 оказались инфицированными. Большинство из этих людей - 68 человек - сообщили, что они не испытывали никаких симптомов Covid-19 (83%) либо симптомы были слабо выражены (5%), все они находились в домашней самоизоляции.

"На сегодняшний день 9 наших коллег и членов их семей (12% от общего числа протестированных) госпитализированы, из них у 6 человек наблюдаются последовательные симптомы, а 3 пребывают в тяжелом состоянии - наши мысли и действия направлены, в первую очередь, на оказание им помощи", - заявили на предприятии.

Генеральный директор предприятия Виктор Бостан заявил, что приоритет номер один в данный момент - видеть всех сотрудников здоровыми и быть уверенными, что для их безопасности сделано все необходимое.

"Мы заботимся о том, чтобы все они получали наилучшее лечение и уход со стороны врачей. Также мы хотим поблагодарить врачей за их великий труд", - прокомментировал события Бостан.

Режим карантина в селах Этулия и Чишмикиой Вулканешткого района вступил в силу в субботу в 8 утра, сообщил глава министерства обороны Александр Пынзарь.

По словам руководителя ведомства, к границам населенных пунктов переброшены 6 единиц военной техники, а также 38 военнослужащих мотопехотной бригады "Dacia" и батальона особого назначения "Fulger". У въездов в села установлены контрольные пункты.

К настоящему моменту ограничительные меры действуют в городах Сороки, Штефан-Водэ и Глодяны, в селах Карахасань и Талмаза района Штефан-Водэ, а также в селе Брынзень Единецкого района.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В республике подтверждены 3,3 тысячи случаев заражения COVID-19, 895 человек вылечились, а 94 скончались.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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