Еще 70 человек излечились в Молдове от коронавируса

Количество излечившихся от коронавируса в Молдове приблизилось к девяти сотням, всего в стране подтверждены более 3,3 тысячи случаев COVID-19.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты сообщили в воскресенье, что еще 70 человек полностью вылечились от COVID-19.

"Еще 70 человек вылечились от COVID-19 и были выписаны из больниц", - сказано в сообщении.

Таким образом, общее число выздоровевших достигло 895.

К настоящему моменту 19 человек находятся на искусственной вентиляции легких, в том числе 14 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Еще 218 человек - в тяжелом состоянии, 524 - в состоянии средней степени тяжести, а у остальных госпитализированных удовлетворительное состояние здоровья.

По последним данным, в Молдове лабораторно подтверждены 3 тысячи 304 случая заражения коронавирусом нового типа, из них 94 человека скончались.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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