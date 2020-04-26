Еще 70 человек излечились в Молдове от коронавируса

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты сообщили в воскресенье, что еще 70 человек полностью вылечились от COVID-19.
"Еще 70 человек вылечились от COVID-19 и были выписаны из больниц", - сказано в сообщении.
Таким образом, общее число выздоровевших достигло 895.
По последним данным, в Молдове лабораторно подтверждены 3 тысячи 304 случая заражения коронавирусом нового типа, из них 94 человека скончались.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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