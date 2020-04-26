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Ноутбук, иллюстративное фото.

Предупреждение: граждане Молдовы при заказах онлайн должны быть бдительными

© CC0 / Pixabay / SplitShire
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200426/30020831/preduprezhdenie-grazhdane-moldovy-pri-zakazakh-onlayn-dolzhny-byt-bditelnymi.html

Агентство по защите прав потребителей и контролю за рынком обратилось к фирмам, оставляющим товары онлайн с требованием предоставлять гражданам всю необходимую информацию о продукте, который привозят на дом по интернет-заявкам.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В условиях, когда более полутора месяцев многие компании и предприятия в Молдове не работали, большинство производителей и поставщиков товаров и услуг перешли ко взаимодействию с клиентам в онлайн-среде, когда заказы и доставки осуществляются исключительно посредством интернета.

Агентство по защите прав потребителей и контролю за рынком напомнило поставщикам, что они должны осуществлять доставки лишь добавив описание продукта, товара или услуги, которая попадет потребителю.

В противном случае, без наличия такой сопроводительной информации, клиент может получить совершенно другой товар или продукт более низкого качества, его права будут таким образом грубо нарушены.
Покупки онлайн - иллюстративное фото
© Sputnik / Валерий Мельников
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"При отсутствии необходимой информации продукт или услуга, поставляемые потребителю, могут повлечь за собой риски для здоровья, безопасности и даже жизни потребителя, грубо нарушить его законные права и интересы", - сказано в сообщении ведомства.

Вся информация о поставляемых онлайн гражданам страны товарах и услугах должна находиться в открытом доступе в интернете на официальной веб-странице компании, чтобы контролирующие органы государства и потребители могли оперативно с ней ознакомится, уточнили в Агентстве. Информацию следует представлять на государственном языке и, по возможности, на наиболее востребованных в регионах Молдовы других языках.

Данные о продукте и услуге должны включать в себя: полное название, имя и фамилию юридического лица, осуществляющего коммерческую деятельность, идентификационный номер компании-доставщика (IDNO).

Также нужно указать точный адрес и контактный номер телефона компании, срок действия и номер авторизации на осуществление соответствующей коммерческой деятельности, код перечисления НДС. 
Сайт по онлайн-продажам на экране компьютера
© Fotolia / Daviles
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На сайте компании должны быть представлены четкие цены на товар или услугу, условия их отправки и доставки, тарификация на транспортировку до места назначения.

Сроки и временные рамки доставки товара и услуги также должны быть строго указаны. В противном случае, при несоблюдении компанией-доставщиком указанных положений закона, юридическому лицу грозит административная и даже уголовная ответственность.

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Теги:
доставка, продукция, онлайн, заказы


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