В Кишиневе есть повод поблагодарить дворников: сегодня их день

В воскресенье на уровне муниципалитета столицы отмечается день работников коммунальных служб - тех людей, кто ежедневно делает столицу Молдовы чище и краше.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Размеренный звук метлы, раздающийся из открытого летним утром окна, знаком многим с детства - чтобы люди, выходящие из дома, видели свой двор и улицы в чистоте и порядке, эти люди встают ни свет ни заря, стараются, чтобы их тяжелый труд был оценен по-достоинству.

Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан поздравил всех работников сферы коммунального хозяйства столицы с профессиональным праздником.

"Я благодарен вам за работу, которую вы делаете каждый день, чтобы содержать город в чистоте и порядке. Знаю, что в последнее время вы много трудились, и сейчас продолжаете выполнять огромную работу по уборке в столице", - написал генпримар на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Именно благодаря усилиям сотен таких людей, работающих в своем родном городе, Кишинев стал за считанные месяцы гораздо чище, обрел черты более благоустроенного города, уточнил Чебан.

Более того, сотни сотрудников сферы ЖКХ сегодня находятся в главном городе страны - на "передовой" борьбы с коронавирусом. Они ежедневно проводят дезинфекцию и обработку спецсредствами общественных мест, остановок, территорий вблизи подъездов многоквартирных домов.

"Все это, во многом, - благодаря вам. Мы принимаем меры и прилагаем усилия для улучшения условий вашего труда в будущем", - обратился примар к сотрудникам сферы ЖКХ.

Градоначальник уверен, что только совместными усилиями горожан и работников коммунального хозяйства столицу удастся сделать совершенно иной - более чистой, современной и развитой.

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