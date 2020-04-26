Уже осенью тарифы на газ для граждан Молдовы могут стать ниже

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В настоящее время на мировом рынке природного газа наблюдается его переизбыток, на фоне сравнительно теплой зимы в Европе многие страны сохранили его запасы в подземных резервуарах, а цена к концу лета - началу осени на "голубое топливо" может еще снизиться.
Об этом на одном их частных телеканалов заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, подчеркнув, что нашей республике в этих условиях удалось заключить выгодный контракт с "Газпромом" на поставки голубого топлива.
"Таким образом, до 1 октября текущего года цена на природный газ для конечных потребителей в республике может быть снижена на 20%", - уточнил Чебан.
К осени этот показатель может снизиться до 140 долларов за тысячу кубов, а к концу года составить порядка 100 долларов. Однако тариф на газ для потребителя должно будет определить Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Понижение цены на газ, по словам Чебана, приведет к тому, что могут снизиться тарифы и на тепловую энергию. Так, граждане Молдовы, скорее всего, следующей зимой будут меньше платить за центральное отопление.
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