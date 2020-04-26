18:25 26 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD18.28
  • RUB0.24
  • RON4.07
  • UAH0.68
Поиск
Газ.

Уже осенью тарифы на газ для граждан Молдовы могут стать ниже

© CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Общество
Получить короткую ссылку
59310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200426/30021205/uzhe-osenyu-tarify-na-gaz-dlya-grazhdan-moldovy-mogut-stat-nizhe-podrobnosti.html

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире частного телеканала проанализировал возможность снижения тарифа для конечных потребителей, начиная с октября текущего года.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В настоящее время на мировом рынке природного газа наблюдается его переизбыток, на фоне сравнительно теплой зимы в Европе многие страны сохранили его запасы в подземных резервуарах, а цена к концу лета - началу осени на "голубое топливо" может еще снизиться.

Об этом на одном их частных телеканалов заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, подчеркнув, что нашей республике в этих условиях удалось заключить выгодный контракт с "Газпромом" на поставки голубого топлива. 

"Таким образом, до 1 октября текущего года цена на природный газ для конечных потребителей в республике может быть снижена на 20%", - уточнил Чебан.

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток.
© Sputnik / Алексей Куденко
Снизит ли Россия цену на газ из-за мирового кризиса - экспертное мнение
Сейчас, во втором квартале 2020 года, закупочная цена на российский газ составляет для Молдовы 164 доллара за тысячу кубометров.

К осени этот показатель может снизиться до 140 долларов за тысячу кубов, а к концу года составить порядка 100 долларов. Однако тариф на газ для потребителя должно будет определить Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). 

Понижение цены на газ, по словам Чебана, приведет к тому, что могут снизиться тарифы и на тепловую энергию. Так, граждане Молдовы, скорее всего, следующей зимой будут меньше платить за центральное отопление.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Президент Молдовы рассказал о пенсиях, тарифах и ценах на продукты питания
Сюрприз: газовый кризис следует за нефтяным. Что теперь будет
Делегации стран ЕАЭС обсудят тарифы на транспортировку газа
Теги:
Вадим Чебан, Молдова, потребители, тарифы, газ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Он же "Адвокат Дьявола", он же "Крестный отец" - Аль Пачино исполнилось 80
Зона отчуждения: 34 года назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС
День памяти: 34 года назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС - видео
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться