В Приднестровье задумываются о введении школьной формы

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik. В исполнительном органе Приднестровья обсуждают введение школьной формы. Ранее профильному министерству давалось соответствующее поручение. Предполагается, что госзаказ на пошив одежды для школьников будут выполнять местные швейные предприятия.
Как сообщили в правительственной пресс-службе, юридических препятствий для введения единообразной формы одежды для школ не существует. Здесь Минпросу достаточно утвердить Положение о требовании к внешнему виду учащегося. Однако одностороннее принятие решения по этому вопросу правительство считает неправильным.
"В ближайшие несколько недель в ряде школ из различных городов и районов профильное ведомство проведет опрос. Его целью станет выявление мнения родителей относительно введения единообразной формы", - сообщили в пресс-службе.
Обсуждалась также идея возможности ознакомить родителей и руководство учебных заведений с электронным каталогом продукции местной фирмы "Одема", которая имеет большой опыт по пошиву школьной формы, и идея разработки для каждой школы индивидуального дизайна.
В прошлом году комплект одежды родителям обходился от 60 до 120 условных единиц. По мнению специалистов, цены на местную продукцию будут не выше тех, что сегодня представлены в отношении импортных изделий на приднестровском рынке, но при этом качество однозначно выше благодаря экологически чистым материалам.
В то же время они обращают внимание на то, что в существующих условиях, когда у населения отмечается падение доходов, целесообразнее внедрить только пилотный проект.
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