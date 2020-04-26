В Приднестровье задумываются о введении школьной формы

Несмотря на карантин, в регионе уже строят планы на будущий учебный год и обсуждают возможность обязательного ношения в школах униформы.

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik. В исполнительном органе Приднестровья обсуждают введение школьной формы. Ранее профильному министерству давалось соответствующее поручение. Предполагается, что госзаказ на пошив одежды для школьников будут выполнять местные швейные предприятия.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, юридических препятствий для введения единообразной формы одежды для школ не существует. Здесь Минпросу достаточно утвердить Положение о требовании к внешнему виду учащегося. Однако одностороннее принятие решения по этому вопросу правительство считает неправильным.

"В ближайшие несколько недель в ряде школ из различных городов и районов профильное ведомство проведет опрос. Его целью станет выявление мнения родителей относительно введения единообразной формы", - сообщили в пресс-службе.

Ранее подобные опросы в регионе уже проводились. По информации, озвученной главой Минпроса Аллой Николюк, мнения тогда разделились ровно пополам. По ее словам, такое нововведение будет актуально лишь для части школ.

Обсуждалась также идея возможности ознакомить родителей и руководство учебных заведений с электронным каталогом продукции местной фирмы "Одема", которая имеет большой опыт по пошиву школьной формы, и идея разработки для каждой школы индивидуального дизайна.

В прошлом году комплект одежды родителям обходился от 60 до 120 условных единиц. По мнению специалистов, цены на местную продукцию будут не выше тех, что сегодня представлены в отношении импортных изделий на приднестровском рынке, но при этом качество однозначно выше благодаря экологически чистым материалам.

В то же время они обращают внимание на то, что в существующих условиях, когда у населения отмечается падение доходов, целесообразнее внедрить только пилотный проект.

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