18:26 26 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD18.28
  • RUB0.24
  • RON4.07
  • UAH0.68
Поиск
Скорая помощь

В Приднестровье рассказали, что делать, если на вызов скорой вам не ответили

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (879)
17810
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200426/30022127/pridnestrove-chto-delat-esli-na-vyzov-skoroy-vam-ne-otvetili.html

Специалисты также рассказали, в каких случаях важно обращаться за помощью к медикам, и каким образом это сделать.

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik. В правоохранительном ведомстве приднестровского региона объяснили, что делать, если при вызове скорой по телефону 103, человеку не ответили, либо неотложка так и не добралась до вашего адреса. Эти указания содержатся в небольшом видеоролике, чтобы наглядно и максимально запоминающимся образом продемонстрировать людям, какие действия им необходимо предпринять при срочной ситуации.

"Если ваш звонок не принят или к вам не прибыла неотложка, немедленно сообщайте на горячую линию МВД 0-800-22-800", - заявили в ведомстве.

Иностранные абоненты, у которых на данный момент нет местной связи, могут дозвониться до горячей линии по телефону +37353350630.

В правоохранительном ведомстве также напомнили, в каких случаях стоит обращаться к врачам. Как только поднялась температура выше 37 градусов или появились признаки заболевания, необходимо обратиться за консультацией к участковому врачу. Если это произошло не в дневное время или случай требует срочного вмешательства специалистов, то необходимо вызывать скорую помощь.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (879)

По теме

Хроника заражения COVID-19 на винзаводе в Молдове - протестировали всех
Еще 70 человек излечились в Молдове от коронавируса
Теги:
вызов, экстренный вызов, скорая помощь, скорая, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Он же "Адвокат Дьявола", он же "Крестный отец" - Аль Пачино исполнилось 80
Зона отчуждения: 34 года назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС
День памяти: 34 года назад произошел взрыв на Чернобыльской АЭС - видео
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться