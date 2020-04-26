В Приднестровье рассказали, что делать, если на вызов скорой вам не ответили

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik. В правоохранительном ведомстве приднестровского региона объяснили, что делать, если при вызове скорой по телефону 103, человеку не ответили, либо неотложка так и не добралась до вашего адреса. Эти указания содержатся в небольшом видеоролике, чтобы наглядно и максимально запоминающимся образом продемонстрировать людям, какие действия им необходимо предпринять при срочной ситуации.
"Если ваш звонок не принят или к вам не прибыла неотложка, немедленно сообщайте на горячую линию МВД 0-800-22-800", - заявили в ведомстве.Иностранные абоненты, у которых на данный момент нет местной связи, могут дозвониться до горячей линии по телефону +37353350630.
В правоохранительном ведомстве также напомнили, в каких случаях стоит обращаться к врачам. Как только поднялась температура выше 37 градусов или появились признаки заболевания, необходимо обратиться за консультацией к участковому врачу. Если это произошло не в дневное время или случай требует срочного вмешательства специалистов, то необходимо вызывать скорую помощь.
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