Слезы и насморк: советы специалистов, как победить аллергию

В Молдове начинается сезон аллергических реакций - цветение многих растений и тополиный пух, который скоро будет испытывать жителей страны на прочность, доставят массу неудобств.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Тополиный пух и пыльца цветущих растений являются злейшими врагами для многих жителей Молдовы, которые весной и в начале лета страдают от острых аллергических реакций организма.

Многие в такой ситуации, когда страдания от цветущих растений становятся нестерпимыми, обращаются к врачу, чтобы последствия для здоровья не становились более тяжкими. Тополиный пух, который уже появляется на деревьях, заставляет многих аллергиков сидеть дома, поскольку они не в состоянии испытывать такого рода дискомфорт.

"У меня - большие проблемы со здоровьем из-за этого пуха. У меня перехватывает дыхание, я даже иногда теряю голос из-за аллергической реакции. Несколько раз приходилось ложиться в клинику на лечение", - рассказала корреспонденту Sputnik Молдова жительница Кишинева Юлиана Цапу.

С острой аллергической реакцией на цветение растений необходимо своевременно обратиться к врачу, в противном случае это может грозить образованием полипов (аденоидов) в носу и другими заболеваниями дыхательных путей.

"Уже более десятилетия я сталкиваюсь с этой проблемой - аллергией. С каждым годом реакция на цветение растений становится все более острой. Все начиналось лишь с реакции на тополиный пух, потом раздражение слизистой оболочки началось от пыльцы растений, пыли, шерсти домашних животных. Всю весну я хожу с красными глазами и забитым носом", - рассказала корреспонденту Sputnik Молдова жительница столицы Алена Дуля.

Врачи говорят, что аллергики должны воздержаться от походов к врачу в период карантинных ограничений, а рекомендации специалиста и назначение они могут получить по телефону, после чего в аптеке приобрести необходимые препараты и начать лечение.

"Самым простым методом снизить раздражительность слизистых оболочек от острой реакции - по приходу домой промыть нос специальным раствором, чтобы удалить остатки аллергенов. Есть ряд методик по лечению этой проблемы. Все зависит от степени тяжести. Те, кто страдает от аллергии на тополиный пух, должны обратиться за помощью к специалисту", - заявила Sputnik Молдова врач Наталья Шипски.

Ежегодно в Кишиневе в конце весны большинство улиц, автомобилей, скамеек в парках покрыты толстым слоем тополиного пуха. Некоторые кишиневцы утверждают, что тополя в городе давно пора спилить, заменив их на деревья, чье цветение не вызывает таких острых реакций у аллергиков.

Экологи, в свою очередь, возражают против ликвидации тополей. Они утверждают, что именно эти деревья наиболее эффективно очищают воздух и вырабатывают большое количество кислорода. Спиливать тополя в Кишиневе, которым более 30 лет, не стоит, убеждены специалисты, но, высаживая новые деревья муниципальные власти могут использовать другие породы деревьев.

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