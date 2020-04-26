Еще 104 случая заболевания коронавирусом подтвердились в Молдове

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В воскресенье в Молдове подтвердились 104 случая заболевания коронавирусом нового типа. Соответствующие данные представили в Минздраве республики.

"Сегодня после проверки 594 проб зарегистрированы 104 новых случая коронавирусной инфекции. Один случай ввоза в страну и 103 эпизода - местная передача", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в стране лабораторно подтверждены 3 тысячи 408 случаев COVID-19.

В министерстве сообщили, что "из общего число сегодняшних случаев 24 - эпизоды заражения у работников медицинской сферы.

Кроме того, 26 апреля зарегистрированы и две смерти пациентов с коронавирусом нового типа. В первом случае речь идет о 78-летней женщине из Оргеева, которую госпитализировали 3 апреля, а во втором - о 70-летнем мужчине из Комрата, который был помещен в больницу 19 апреля. У обоих были другие хронические заболевания.

Ранее сообщалось, что число излечившихся от коронавирусной инфекции в Молдове выросло до 895.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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