Еще 104 случая заболевания коронавирусом подтвердились в Молдове

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В воскресенье в Молдове подтвердились 104 случая заболевания коронавирусом нового типа. Соответствующие данные представили в Минздраве республики.
"Сегодня после проверки 594 проб зарегистрированы 104 новых случая коронавирусной инфекции. Один случай ввоза в страну и 103 эпизода - местная передача", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в стране лабораторно подтверждены 3 тысячи 408 случаев COVID-19.
В министерстве сообщили, что "из общего число сегодняшних случаев 24 - эпизоды заражения у работников медицинской сферы.
Ранее сообщалось, что число излечившихся от коронавирусной инфекции в Молдове выросло до 895.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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