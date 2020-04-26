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Правосудие

Адвокат о том, с какими вопросами обращаются граждане Молдовы при эпидемии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (880)
42320
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200426/30024216/advokat-o-tom-s-kakimi-voprosami-obraschayutsya-grazhdane-moldovy-pri-epidemii.html

С момента ведения в стране чрезвычайного положения судебные инстанции рассматривают только дела, не терпящие отлагательств, но есть и специфические вопросы, для решения которых люди звонят адвокатам.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Адвокаты в настоящее время общаются с клиентами преимущественно посредством интернета, устраивая видеоконференции, а из дома выходят на встречу с ними лишь в экстренных случаях, когда дела требуют срочного вмешательства специалиста. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал адвокат Андрей Баш.

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"Я бы сказал, что период карантина - довольно удобен для того, чтобы провести общий анализ своей работы, чтобы усовершенствовать методы профессиональной деятельности, остаться оптимистом и ждать момента, когда мы в полной мере вновь сможем послужить юстиции", - отметил собеседник.

Специалист утверждает, что в период карантина к нему обращаются граждане, у которых возникли проблемы с несоблюдением профилактических мер, установленных властями в связи с опасностью распространения коронавируса.

"Есть случаи, когда люди не соблюдают карантинные ограничения при эпидемической ситуации, и по отношению к ним применяют штрафные санкции. Но были и инциденты, когда штрафовали тех, кто вышел за продуктами", - сказал Баш. 

Часто обращаются к специалисту и экономические агенты, и сотрудники компаний по вопросу юридической трактовки деятельности в период, когда необходимо соблюдать решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также возникают вопросы у работодателей - представителей частных компаний. Они обращаются с тем, чтобы специалист правильно объяснил им все тонкости соблюдения трудового законодательства в этот непростой для страны период.

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© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
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"Некоторых сотрудников обязывают брать отпуска за свой счет либо безосновательно увольняют с работы. До введения чрезвычайного положения я не встречал такого количества подобных случаев", - рассказал адвокат. 

В период ЧП к специалисту также обращаются женщины, подвергшиеся случаям бытового насилия, граждане, которые хотят расторгнуть брак.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрировано более 3 тысячи 408 случаев заболевания коронавирусом, 895 человек выздоровели, а 96 скончались.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (880)

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Теги:
Молдова, граждане, консультации, адвокат


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