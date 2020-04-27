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День донора в Иванове

В Приднестровье призывают добровольцев-доноров пополнить резервы крови

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200427/30021526/v-pridnestrove-prizyvayut-dobrovoltsev-donorov-popolnit-rezervy-krovi.html

В приднестровском регионе образовалась нехватка запасов донорской крови. Специалисты рассказывают о правилах ее сдачи.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. В связи с пандемией в Приднестровье сократились запасы донорской крови – сказался режим самоизоляции, отсутствие городского и междугороднего транспорта, запрет перемещения граждан, а также страх среди населения. Для устранения проблемы было предложено провести акцию и резервы донорской крови уже пополнили сотрудники МВД и Минобороны Приднестровья.

О безопасности донорства

В Минздраве говорят о том, что помочь обновить запасы донорской крови может каждый желающий.

"Чтобы развеять страхи, напоминаем, в отделениях переливания крови всегда соблюдается стерильность в силу специфики учреждения, а в настоящее время – защитные меры усилены", - сообщают в ведомстве.

Донор крови.http://editor.sputnik.md/app/article/edit?lang=rus#
© Sputnik / Максим Богодвид
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По словам специалистов, сотрудники снабжены специальными халатами, масками, санитайзерами, перчатками, бахилами и очками. Постоянно ведется обработка всех поверхностей в помещениях хлорсодержащими растворами. В местах пребывания и приема доноров установлены дополнительные кварцевые лампы.

Перед забором крови сотрудники отделения проводят разъяснительную работу с донорами о необходимости использования масок и соблюдения дистанции, а также измеряют температуру и собирают эпидемиологический анамнез. На каждом этапе приема осуществляется обработка рук дезинфицирующими средствами.

О правилах

Стать донором могут лица от 18 до 59 лет включительно, вес должен быть не менее 55 килограммов. Важно не иметь острых заболеваний, в том числе ОРВИ и ОРЗ, ангины и других заболеваний верхних дыхательных путей. Запрещается сдавать кровь людям с пищевыми отравлениями, травмами, серьезными хроническими заболеваниями.

Врач в защитном снаряжении
© Sputnik / Евгений Биятов
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За час до процедуры нельзя курить, за 48 часов до сдачи крови запрещено принимать алкоголь. Обязательно выспаться и позавтракать (сладкий чай, сухие печенья, каша на воде). Накануне следует ограничить прием жирной и жареной пищи. Также важно отказаться от анальгетиков, аспирина и лекарств на их основе.

О графике

Доноры принимаются без предварительной записи. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, маски и перчатки. При необходимости медперсонал предоставляет донору указанные средства защиты. Отделение переливания крови Республиканской клинической больницы в Тирасполе работает в штатном режиме: с 8.00 до 14.00 (с 12.00 до 12.30 перерыв). Контактный телефон регистратуры доноров: 0 (533) 2-55-05.

В Рыбницкой центральной районной больнице, а также в Бендерском центре амбулаторно-поликлинической помощи кровь можно сдать с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00. Звонить можно по телефону в Рыбнице - 0 (555) 4-39-06 или 0 (555) 4-32-04, в Бендерах - 0 (533) 4-47-07.

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Теги:
доноры крови, донор крови, доноры, Приднестровье


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