Молдова отмечает День государственного флага

Именно в этот день в 1990 году в Молдове был утвержден сине-желто-красный триколор в качестве государственного флага.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В Молдове в понедельник, 27 апреля, официально отмечают День государственного флага.

Памятник Штефану Великому в Кишиневе мог выглядеть совсем иначе>>>

Полотнище представляет собой триколор с гербом. Считается, что цвета официального сине-желто-красного триколора символизируют небо, солнце и огонь.

Как появился герб

Автором герба Республики Молдова является Георге Врабие. Художник включил в эту геральдическую композицию старинные молдавские символы — голову тура, солнце, звезду и луну, а также — румынско-римского орла.

Лев, а не орел: герб Молдовы мог бы быть совсем другим>>>

В свое время для создания государственного герба был организован открытый конкурс, в котором имели возможность участвовать пресса, ученые, а также гражданское общество.

Дискуссии о том, как должен выглядеть будущий герб, были противоречивыми: историки и более ста художников включились в работу по реализации этого проекта.

В финальный этап вышли два проекта — художника Андрея Мудри с изображением головы тура и проект Георгия Врабие.

Врабие добавил в проект по разработке государственного герба помимо головы тура и орла, таким образом, изменив символику герба.

В конечном итоге именно герб Георгия Врабие победил.

День рождения флага

Первая сессия Верховного Совета Молдавской ССР от 27 апреля 1990 официально провозгласила этот флаг государственным. Впервые государственный флаг был поднят на здании парламента Республики Молдова 27 апреля 1990 года.

В Молдове существует коллекция копий исторических знамен Молдовы, сделанная по заказу известного коллекционера Петра Костина и хранящаяся в Музее Государственной таможенной службы.

Флаг демократического движения Молдовы, 1989 год © Sputnik / Николай Костыркин

Военный флаг Молдовы 1856-1859 годов © Sputnik / Николай Костыркин

Торговый морской флаг Молдовы, первая половина XIX века © Sputnik / Николай Костыркин

Флаг торгового флота Молдовы, 1861 год © Sputnik / Николай Костыркин

Флаг Молдавской демократической республики, 1917 год © Sputnik / Николай Костыркин

Флаг Молдавской демократической республики, 1917 год © Sputnik / Николай Костыркин 1 / 6 © Sputnik / Николай Костыркин Флаг демократического движения Молдовы, 1989 год

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova