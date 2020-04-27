Руководители страны поздравили граждан Молдовы с Днем государственного флага

Сегодня отмечается тридцатилетний юбилей одного из важнейших символов государственности Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Представители высшего руководства Республики Молдова обратились к гражданам страны с поздравлениями по случаю Дня государственного флага.

Президент Игорь Додон в поздравительном послании отметил, что в этот день жители Молдовы "отдают дань уважения лидерам нации", которые разработали трехцветный государственный флаг с уникальной геральдической композицией.

"Именно в таких случаях молдаванин гордится своими корнями и демонстрирует достоинство своей нации перед лицом всего мира", - написал Додон.

Глава государства отметил, что этот праздник напоминает гражданам Молдовы об их долге — "держаться вместе, уважать высшие ценности, за которые боролись предки, и сохранять независимость и суверенитет Республики Молдова".

Спикер парламента Зинаида Гречаная в своем обращении подчеркнула, что государственный флаг РМ - главный символ суверенитета и независимости нашей страны.

"В этот день Государственный флаг торжественно поднимается и почитается по всей стране. Это не простая церемония, но доказательство нашего уважения к флагу и в то же время к нашей истории, культуре и традициям, главному фактору поддержания мира и межэтнического взаимопонимания", - написала Гречаная.

Председатель парламента пожелала всем гражданам Молдовы каждый раз, когда наши соотечественники достигают выдающихся результатов в области культуры, образования и спорта, когда поднимается государственный флаг, испытывать чувство гордости, и всегда и везде хранить в сердце любовь к Родине.

Премьер-министр правительства республики Ион Кику напомнил, что День государственного флага был введен в 2010 году. Он подчеркнул, что стране нужны символы, которые объединяют общество, и такой символ граждане Молдовы, независимо от этнической принадлежности и политических предпочтений отождествляют с триколором.

"С триколором мы переживаем, плачем и радуемся вместе. Когда мы возвращаемся домой в Молдову, первое, что мы видим на границе страны - это триколор", - написал премьер.

Кику призвал преодолеть разногласия и объединиться вокруг триколора, чтобы построить будущее Республики Молдова.

День государственного флага был учрежден парламентом РМ 23 апреля 2010 года. Триколор официально стал государственным флагом нашей страны 27 апреля 1990 года.

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