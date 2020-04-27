COVID-19 в Молдове: Минздрав представил обновленные данные

Министр здравоохранения рассказала о состоянии здоровья инфицированных коронавирусом в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. К утру понедельника в стране зарегистрированы 3 тысячи 408 случаев заболевания коронавирусом, подтвержденных в лабораториях. Об этом заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 222 человека, из которых 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. У 533 заболевших среднее состояние здоровья, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

"Из больниц в течение вчерашнего дня были выписаны 30 пациентов. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 925 человек", - сказала Думбрэвяну.

От осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, в Молдове погибли 96 человек.

В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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