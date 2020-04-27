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Виорика Думбрэвяну

COVID-19 в Молдове: Минздрав представил обновленные данные

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (889)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200427/30027758/covid19-v-moldove-minzdrav-predstavil-obnovlennye-dannye.html

Министр здравоохранения рассказала о состоянии здоровья инфицированных коронавирусом в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. К утру понедельника в стране зарегистрированы 3 тысячи 408 случаев заболевания коронавирусом, подтвержденных в лабораториях. Об этом заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну. 

В тяжелом состоянии в больницах находятся 222 человека, из которых 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. У 533 заболевших среднее состояние здоровья, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

"Из больниц в течение вчерашнего дня были выписаны 30 пациентов. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 925 человек", - сказала Думбрэвяну.

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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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От осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, в Молдове погибли 96 человек.

В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (889)

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Теги:
коронавирус


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