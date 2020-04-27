Кику: если не возникнет новых вспышек, после 15 мая режим ЧП будет отменен

Премьер заявил, что ситуация с новыми случаями COVID-19 стабилизировалась, и если нынешняя динамика сохранится, комиссия по ЧС может отказаться от продления режима ЧП после 15 мая.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация с новыми случаями COVID-19 в Молдове стабилизировалась, число новых случаев заболевания, которые регистрируются ежедневно, - ниже прогнозируемого уровня. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после совместного заседания с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаной.

"Возможно, в пятницу решением Комиссии по чрезвычайной ситуации мы адаптируем режим чрезвычайного положения к новым реалиям и дополнительно пересмотрим некоторые ограничения", - сказал премьер.

Кику напомнил, что начиная с понедельника, 27 апреля, был отменен ряд запретов, в частности, населению разрешено посещать парки в группах не более трех человек. Также больше не действует запрет на работу коммерческих единиц, ведущих торговлю непродовольственными товарами, исключая рынки и торговые центры.

На заседании президент, премьер и спикер парламента обсудили возможные действия после 15 мая, когда истекает срок чрезвычайного положения.

"Наши предложения будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Если нынешняя динамика сохранится, то действие режима ЧП не будет продлено после 15 мая", - заявил премьер.

Также глава правительства рассказал о графике движения общественного транспорта в Кишиневе и в Бельцах на этой неделе. По словам премьера, троллейбусы и автобусы будут ходить в обычном режиме, начиная со вторника и по четверг.

"В пятницу, 1 мая, а также в субботу и в воскресенье общественный транспорт функционировать не будет. С понедельника следующей недели транспорт будет ходить по нормальному графику с оплатой проезда пассажирами", - сказал Кику.

Премьер коснулся ситуации с гражданами Молдовы, которые оказались заблокированы на границе между Францией и Германией, отправившись в Молдову на автобусах. Он отметил, что билеты на эти автобусы были куплены у зарубежных компаний, которые не имеют отношения к молдавским экономическим агентам и под свою ответственность взялись за перевозку пассажиров.

"Сейчас наша дипломатия пытается организовать коридор для проезда наших граждан. Дополнительная трудность в том, что у многих из них истек 90-дневный срок пребывания на территории Евросоюза", - сообщил Кику.

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Премьер также напомнил, что число чартерных авиарейсов, которыми граждан республики вывозят из-за рубежа домой, было увеличено, в том числе введены авиарейсы из Польши и из Франции.

"Не пытайтесь возвращаться наземным транспортом, летите воздушным путем", - сказал Кику, отметив, что стоимость авиабилетов значительно снизилась.

Глава правительства призвал жителей Молдовы отказаться сегодня от посещения кладбищ из-за высокого риска заражения коронавирусом.

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