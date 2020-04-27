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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон: после 15 мая в Молдове могут возобновить регулярное авиасообщение

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (889)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200427/30031329/dodon-posle-15-maya-aeroport-kishineva-vosstanovit-normalnoe-aviaosoobschenie.html

Президент Молдовы заявил, что ситуация с COVID-19 стабильна и число инфицированных растет только за счет увеличения числа проведенных тестов в очагах заболевания.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подтвердил, что режим чрезвычайного положения может быть отменен после 15 мая.

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Кику: если не возникнет новых вспышек, после 15 мая режим ЧП будет отменен
Об этом глава государства написал в Facebook после совместного заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Додон отметил, что число новых случаев заражения COVID-19 растет по причине увеличения количества тестов, проводимых в существующих очагах заболевания, в то время как на остальной территории страны ситуация стабильна и эффективно управляется.

Соответственно, режим чрезвычайного положения, срок которого истекает 15 мая, возможно, не будет продлен.

"В настоящее время мы не видим причин продлевать режим ЧП после этой даты", - заявил глава государства.

Президент напомнил, что Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям ранее приняла решение скорректировать некоторые ограничительные меры с учетом текущей ситуации в целях поддержки национальной экономики.

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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Также "в течение нынешней недели будет рассмотрена возможность возобновления регулярного авиасообщения через Международный аэропорт Кишинева после 15 мая, по завершении действия чрезвычайного положения", - сказал Додон.

Президент сообщил, что на заседании обсуждались и проблемы сельского хозяйства в контексте сильной засухи, которая ставит под угрозу продовольственную безопасность страны.

В Молдове к настоящему моменту зарегистрировано 3 тысячи 408 подтвержденных лабораторно случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 925 человек выздоровели, а 98 скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (889)

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Теги:
коронавирус


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