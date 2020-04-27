Додон: после 15 мая в Молдове могут возобновить регулярное авиасообщение

Президент Молдовы заявил, что ситуация с COVID-19 стабильна и число инфицированных растет только за счет увеличения числа проведенных тестов в очагах заболевания.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подтвердил, что режим чрезвычайного положения может быть отменен после 15 мая.

Об этом глава государства написал в Facebook после совместного заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Додон отметил, что число новых случаев заражения COVID-19 растет по причине увеличения количества тестов, проводимых в существующих очагах заболевания, в то время как на остальной территории страны ситуация стабильна и эффективно управляется.

Соответственно, режим чрезвычайного положения, срок которого истекает 15 мая, возможно, не будет продлен.

"В настоящее время мы не видим причин продлевать режим ЧП после этой даты", - заявил глава государства.

Президент напомнил, что Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям ранее приняла решение скорректировать некоторые ограничительные меры с учетом текущей ситуации в целях поддержки национальной экономики.

Также "в течение нынешней недели будет рассмотрена возможность возобновления регулярного авиасообщения через Международный аэропорт Кишинева после 15 мая, по завершении действия чрезвычайного положения", - сказал Додон.

Президент сообщил, что на заседании обсуждались и проблемы сельского хозяйства в контексте сильной засухи, которая ставит под угрозу продовольственную безопасность страны.

В Молдове к настоящему моменту зарегистрировано 3 тысячи 408 подтвержденных лабораторно случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 925 человек выздоровели, а 98 скончались.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova