Оппозиция направила в КС несколько запросов: чего хотят депутаты

Сразу три парламентские группы обратились в КС с различными запросами, однако все они в той или иной степени направленны против действий властей.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В понедельник еще две парламентские группы – фракция Платформы "ДА" и группа Pro Moldova – обратились в КС. Первые хотят оспорить законопроект о ратификации соглашения с РФ о займе в 200 миллионов евро, как это сделала ранее фракция ПДС и та же Pro Moldova. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".

Таким образом, в понедельник лидер группы Pro Moldova депутат Андриан Канду объяснил о том, что народные избранники не требуют признать неконституционным весь пакет изменений, а лишь дать оценку методу, посредством которого они были одобрены.

"Мы не хотим аннулировать бюджет или поставить под угрозу безопасность публичных финансов", - сообщил Канду.

Коллега Канду – депутат Серджиу Сырбу – добавил, что, по его мнению, была нарушена процедура и право народных избранников на законодательную инициативу. Он уточнил, что этот запрос не повлияет на вступление в силу изменений к госбюджету.

Тем временем, глава правительства Ион Кику уже сообщил, что если соответствующий закон будет аннулирован, могут возникнуть проблемы в финансировании расходов госбюджета, включая пенсии и зарплаты.

Между тем в Конституционный суд обратились и депутаты фракции Платформы "ДА". Их обращение идентично тому, которое ранее подали депутаты Pro Moldova и ПДС. Оно касается ратификации соглашения с РФ о займе в 200 миллионов евро. Народные избранники считают, что договор противоречит молдавской Конституции.

Соответствующий документ, напомним, был ратифицирован парламентом 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности соглашения. Вечером того же дня, буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана, выдвиженца социалистов, сменила выдвиженец Платформы "ДА" Домника Маноле. Уже в новом составе КС приостановил действие закона о ратификации договора.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы – с одной стороны, а с другой – "возможная угроза фундаментальным принципам собственности" в случае вступления в силу договора.

Ранее оппозиция уже сформировала своего рода прецедент при текущем режиме чрезвычайного положения. Таким же образом, с помощью Конституционного суда, был фактически аннулирован закон о поддержке граждан и бизнеса, утвержденный кабинетом министров Иона Кику.

В начале апреля правительство одобрило под свою ответственность закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях режима чрезвычайного положения. Уже на следующий день, 2 апреля, премьер Ион Кику должен был представить норму пленуму парламента. Однако заседание не состоялось – не собрался кворум. Затем группа оппозиционных депутатов, чтобы не прибегать к процедуре вотума недоверия, оспорила некоторые поправки, содержащиеся в законе правительства, в Конституционном суде.

Но КС пошел еще дальше и признал неконституционным весь закон. Судьи аргументировали постановление тем, что была нарушена процедура взятия ответственности правительства переда парламентом, а это влияет на норму в целом.

Впоследствии правящее большинство приняло решение утвердить часть норм, содержащихся в проекте, посредством решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, а другую - через парламент.

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