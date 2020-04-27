Оппозиция направила в КС несколько запросов: чего хотят депутаты

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В понедельник еще две парламентские группы – фракция Платформы "ДА" и группа Pro Moldova – обратились в КС. Первые хотят оспорить законопроект о ратификации соглашения с РФ о займе в 200 миллионов евро, как это сделала ранее фракция ПДС и та же Pro Moldova. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".
Таким образом, в понедельник лидер группы Pro Moldova депутат Андриан Канду объяснил о том, что народные избранники не требуют признать неконституционным весь пакет изменений, а лишь дать оценку методу, посредством которого они были одобрены.
"Мы не хотим аннулировать бюджет или поставить под угрозу безопасность публичных финансов", - сообщил Канду.
Тем временем, глава правительства Ион Кику уже сообщил, что если соответствующий закон будет аннулирован, могут возникнуть проблемы в финансировании расходов госбюджета, включая пенсии и зарплаты.
Между тем в Конституционный суд обратились и депутаты фракции Платформы "ДА". Их обращение идентично тому, которое ранее подали депутаты Pro Moldova и ПДС. Оно касается ратификации соглашения с РФ о займе в 200 миллионов евро. Народные избранники считают, что договор противоречит молдавской Конституции.
В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы – с одной стороны, а с другой – "возможная угроза фундаментальным принципам собственности" в случае вступления в силу договора.
Ранее оппозиция уже сформировала своего рода прецедент при текущем режиме чрезвычайного положения. Таким же образом, с помощью Конституционного суда, был фактически аннулирован закон о поддержке граждан и бизнеса, утвержденный кабинетом министров Иона Кику.
Но КС пошел еще дальше и признал неконституционным весь закон. Судьи аргументировали постановление тем, что была нарушена процедура взятия ответственности правительства переда парламентом, а это влияет на норму в целом.
Впоследствии правящее большинство приняло решение утвердить часть норм, содержащихся в проекте, посредством решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, а другую - через парламент.
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