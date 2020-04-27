В Приднестровье могут смягчить условия карантина

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. Руководитель Оперштаба Руслан Мова заявил о возможном послаблении части ограничительных мер. Такое решение принято в связи с позитивной динамикой количества выздоравливающих от COVID-19.
"Все это говорит о хороших тенденциях борьбы с вирусной инфекцией и в перспективе дает основание рассмотреть вопрос о возможности в ближайшее время ослабить некоторые ограничительные меры в части торговли непродовольственными товарами, открытия автомастерских, СТО", - заявил он.
Мова также подчеркнул, что подобные послабления будут возможны только с учетом положительной динамики борьбы с коронавирусом в Приднестровье. Но в случае открытия некоторых объектов различных сфер услуг, они обязаны будут строго соблюдать все предписанные меры.
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