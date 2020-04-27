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Медицинский работник. Архивное фото

В Приднестровье могут смягчить условия карантина

© AP Photo / Manu Fernandez
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (889)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200427/30031960/v-pridnestrove-mogut-smyagchit-usloviya-karantina.html

О какого рода послаблениях идет речь, рассказали в Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вируса.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. Руководитель Оперштаба Руслан Мова заявил о возможном послаблении части ограничительных мер. Такое решение принято в связи с позитивной динамикой количества выздоравливающих от COVID-19.

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По словам Мовы, если взять период с 15 по 23 апреля, в среднем ежедневно рост количества заболевших коронавирусом составлял около 20 человек. За последние дни наблюдается другая динамика: заболевают около 13 человек в сутки. Количество выздоровевших увеличилось на шесть человек и, по очевидным прогнозам, будет далее расти.

"Все это говорит о хороших тенденциях борьбы с вирусной инфекцией и в перспективе дает основание рассмотреть вопрос о возможности в ближайшее время ослабить некоторые ограничительные меры в части торговли непродовольственными товарами, открытия автомастерских, СТО", - заявил он.

Мова также подчеркнул, что подобные послабления будут возможны только с учетом положительной динамики борьбы с коронавирусом в Приднестровье. Но в случае открытия некоторых объектов различных сфер услуг, они обязаны будут строго соблюдать все предписанные меры.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (889)

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Теги:
карантин, Приднестровье


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