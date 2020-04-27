К новому спецзаданию готовы: правоохранители помогут медикам в госпиталях

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. Уже 28 апреля сотрудники правоохранительных органов - добровольцы отправятся в инфекционные госпитали, расположенные в разных городах Приднестровья. По лечебным учреждениям их распределят согласно территориальному принципу.
"Те, у кого есть медобразование, будут выполнять работу фельдшеров и медсестер. Остальные – трудиться санитарами. В их обязанности будет входить подготовка помещений к приему пациентов, оказание немедицинской помощи больным", - сообщили в пресс-службе МВД.
На днях им провели обучающий семинар. Волонтерам объяснили, как правильно надевать защитную медицинскую экипировку, что облачаться в нее следует в строго определенном порядке. Говорили и о том, что пренебрежение правилами опасно, велик риск инфицирования. Так что к очередному спецзаданию правоохранители готовы.
Помимо сотрудников МВД, которых оказалось большинство (37 человек), в добровольческой акции участвуют работники других ведомств - госбезопасности и обороны. Всего в строю вместе с представителями МВД 76 добровольцев.
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