К новому спецзаданию готовы: правоохранители помогут медикам в госпиталях

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. Уже 28 апреля сотрудники правоохранительных органов - добровольцы отправятся в инфекционные госпитали, расположенные в разных городах Приднестровья. По лечебным учреждениям их распределят согласно территориальному принципу.

"Те, у кого есть медобразование, будут выполнять работу фельдшеров и медсестер. Остальные – трудиться санитарами. В их обязанности будет входить подготовка помещений к приему пациентов, оказание немедицинской помощи больным", - сообщили в пресс-службе МВД.

Прежде чем заступить на дежурство, все добровольцы пройдут экспресс-тестирование на COVID-19. После правоохранителей ожидает беседа с врачами о состоянии здоровья и наличии хронических заболеваний, у волонтеров их быть не должно. Затем они получат комплекты медицинской одежды повышенного уровня защиты и отправятся в инфекционные отделения. На какое-то время им придется исключить контакты с родными и временно проживать вне дома.

На днях им провели обучающий семинар. Волонтерам объяснили, как правильно надевать защитную медицинскую экипировку, что облачаться в нее следует в строго определенном порядке. Говорили и о том, что пренебрежение правилами опасно, велик риск инфицирования. Так что к очередному спецзаданию правоохранители готовы.

Помимо сотрудников МВД, которых оказалось большинство (37 человек), в добровольческой акции участвуют работники других ведомств - госбезопасности и обороны. Всего в строю вместе с представителями МВД 76 добровольцев.

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