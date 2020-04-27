Что делать гражданам Молдовы в случае повторного землетрясения - советы

Карпаты раз в три-четыре месяца преподносят неприятные сюрпризы жителям Молдовы, один из них магнитудой в 5 баллов, ощутимый в республике, произошел на прошлой неделе: корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, как действовать людям, если толчки повторятся.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Главной ошибкой многих жителей нашей страны, как неоднократно показывала практика прошлых землетрясений, является выбегание по ступенькам многоэтажного дома на улицу, как только толчки прекратятся. Случись более сильная повторная серия подземных толчков, первое, что сложится, как гармошка, будут именно лестничные пролеты. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал директор Института геологии и сейсмологии АН РМ Игорь Никоарэ.

Иные прячутся под столы, наивно полагая, что эта мебель выдержит тяжесть падающего бетонного перекрытия. Когда здание рушится, тяжелый потолок падает на объект или мебель, разрушая их, рядом образуется полость или свободное пространство.

Его спасатели называют "треугольником жизни". Чем больше и прочнее объект, тем больше полость, где человек может избежать ранения и спастись. Это можно наблюдать по ТВ, когда мы видим работу спасательных команд. © Sputnik / Miroslav Rotari Землетрясение в Молдове: как в стране проводится оценка сейсмостойкости зданий

Другие закрываются в ванной комнате, думая, что бетонный блок, вмонтированный в общую панельную конструкцию квартиры, обезопасит их в случае частичного обрушения строения. Отчасти доля правды в этом есть, если речь идет о панельных домах, где помещения санузлов напоминают некий бетонный монолит. В блочных и каменных домах такая мера вряд ли поможет при обрушении здания, утверждают сейсмологи на постсоветском пространстве.

На самом деле, в случае землетрясения, находясь в многоэтажном доме, наиболее безопасно вставать в проемы, дверные косяки в несущих стенах здания, уточнил Никоарэ.

Да, некоторые прячутся под столы, которые считаются своеобразными углами безопасности, но такая мера, зачастую, не спасает человека от травм и гибели в случае падения бетонных перекрытий. При сильных и продолжительных подземных толчках несущие стены, как правило, выдерживают, а перекрытия, увы, нет. © Sputnik / Miroslav Rotari Ученый назвал год, когда случится сильное землетрясение в Румынии и Молдове

Если землетрясение застало вас ночью в постели, как это произошло в Молдове под утро пятницы, просто скатитесь с кровати. Самое безопасное место будет вокруг кровати, если здание начнет частично обрушиваться.

В сейсмической зоне Вранча произошло новое землетрясение. Подземные толчки были отмечены в Румынии в ночь на субботу 25 апреля. Амплитуда толчков составила 5 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение ощущалось также в Молдове.

Землетрясение произошло в 01:04. По данным румынского Института физики и Земли, очаг залегал на глубине 23 км.

В соседней Румынии в последнее время была зафиксирована серия слабых подземных толчков.

Ранее почетный директор Института физики и Земли (Румыния) Георге Мэрмуряну отмечал в комментарии Sputnik Молдова, что нет оснований ждать сильных толчков в ближайшее время.

Мэрмуряну повторил свои выводы, которые он сделал ранее. По его мнению, мощное землетрясение в Румынии, которое заденет и другие страны, случится в 2040 году.

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