Как COVID-19 ударил по рынку труда — в Молдове растет число безработных

В условиях пандемического кризиса и мер, предпринимаемых властями, число безработных будет увеличиваться, но не в той степени, о которой говорят некоторые эксперты.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. За период ограничений, связанных с пандемическим кризисом, в Молдове зарегистрированы более 5 тысяч безработных, которые претендуют на пособие по безработице. Об этом в эфире радио Sputnik Молдова сообщила депутат парламента Алла Дарованная.

"Во время чрезвычайного положения правительство изменило условия подачи заявок на пособие по безработице и расширило категории получателей пособий, даже если эти люди не соответствуют критериям для предоставления пособий по безработице. Лица, которые возвращаются из-за границы, также получают эти 2775 леев, независимо от того, осуществляли ли они взносы на территории Республики Молдова. Все эти положения действуют до 15 мая", - сказала депутат.

В то же время парламентарий не согласна с оценками тех экспертов, которые считают, что число безработных в Молдове возрастет в геометрической прогрессии.

"Что касается количества безработных, я бы не согласилась, что оно внезапно увеличится, и с идеями, что из примерно 800 тысяч работающих, которые вносят средства в социальный и медицинский фонд, половина останется безработной. Правительство в процессе корректировки бюджета не сократило инвестиционные проекты именно для того, чтобы обеспечить граждан работой", - отметила Дарованная.

По данным Национального бюро статистики, на начало 2020 года в Молдове было более 35 тысяч безработных.

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