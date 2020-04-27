Налажена трансляция: в Молдове дети будут обучаться по телевизору

В целях облегчения процесса удаленного обучения для детей в большинстве кабельных сетей республики запущены телетрансляции заданий и уроков, все, у кого нет интернета, смогут воспользоваться телевидением.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Обучение молдавских детей до конца нынешнего учебного года будет удаленным, сообщили в министерстве образования, культуры и исследований Молдовы.

Подавляющее большинство гимназистов и лицеистов могут получать задания и выполнять их, отправляя на проверку педагогам посредством интернета. Однако есть и группа детей, которая, в силу семейных обстоятельств, лишена такой возможности.

В Республике Молдова в рамках проекта educatieonline.md, реализуемого мэрией Кишинева в партнерстве с министерством образования, культуры и науки, и направленного на обеспечение непрерывности образовательного процесса во время карантина, подготовлен ряд видеоуроков по русскому языку и литературе в классах с государственным и русским языком обучения.

Уже сегодня в социальных сетях можно найти уроки ведущих учителей-русистов молдавской столицы: Ольги Ивановны Брижатюк (лицей им. Н.В.Гоголя), Аллы Петровны Язаджи (лицей им. Д.Кантемира), Ольги Васильевны Ляшенко (лицей им. Ливиу Ребряну) , Елены Ивановны Ротарь (лицей им. И.С.Нечуя-Левицкого), Инги Павловны Маковей-Карачебан (лицей им. Михаила Садовяну) и других.

Министерство образования, культуры и науки разработало методический план по удаленному обучению лицеистов и студентов в Молдове. При разработке национального документа учитывался опыт стран, оказавшихся в аналогичной с Молдовой ситуации в связи с опасностью распространения коронавируса.

"С такими резкими переменами сложно справиться. Существуют технические и логистические трудности. Но дидактические коллективы делают все возможное, чтобы не только в полной мере реализовать учебные программы, но и внушить терпение детям в сложный период чрезвычайного положения", - заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

Министр призвал педагогов, преподавателей делать все возможное, чтобы удаленный учебный процесс в средних и высших заведениях не был прерван.

Педагоги должны руководствоваться чувством долга, продолжать поддерживать связь с учениками, зная хорошо каждого из них. В профильном министерстве надеются, что преподаватели лицеев и вузов останутся верными своему долгу.

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