19:17 27 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD18.37
  • RUB0.25
  • RON4.09
  • UAH0.68
Поиск
Пульт дистанционного управления телевизором, фото из архива

Налажена трансляция: в Молдове дети будут обучаться по телевизору

© Sputnik / Anar Mustafayev
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (898)
8010
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200427/30033228/nalazhena-translyatsiya-moldavskie-deti-teper-mogut-obuchatsya-po-televizoru.html

В целях облегчения процесса удаленного обучения для детей в большинстве кабельных сетей республики запущены телетрансляции заданий и уроков, все, у кого нет интернета, смогут воспользоваться телевидением.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Обучение молдавских детей до конца нынешнего учебного года будет удаленным, сообщили в министерстве образования, культуры и исследований Молдовы. 

Подавляющее большинство гимназистов и лицеистов могут получать задания и выполнять их, отправляя на проверку педагогам посредством интернета. Однако есть и группа детей, которая, в силу семейных обстоятельств, лишена такой возможности. 

Для них предусмотрены занятия посредством телевидения. В сетке вещания кабельных операторов появились отдельные каналы, которых, в общей сложности, - 24. Там ученики 1-12 классов могут получать задания на государственном и русском языках. 
Ноутбук
© CC0 / Pixabay / SplitShire
Родители должны быть начеку - дети могут стать жертвой онлайн-шантажистов

В Республике Молдова в рамках проекта educatieonline.md, реализуемого мэрией Кишинева в партнерстве с министерством образования, культуры и науки, и направленного на обеспечение непрерывности образовательного процесса во время карантина, подготовлен ряд видеоуроков по русскому языку и литературе в классах с государственным и русским языком обучения.

Уже сегодня в социальных сетях можно найти уроки ведущих учителей-русистов молдавской столицы: Ольги Ивановны Брижатюк (лицей им. Н.В.Гоголя), Аллы Петровны Язаджи (лицей им. Д.Кантемира), Ольги Васильевны Ляшенко (лицей им. Ливиу Ребряну) , Елены Ивановны Ротарь (лицей им. И.С.Нечуя-Левицкого), Инги Павловны Маковей-Карачебан (лицей им. Михаила Садовяну) и других.

Ноутбук, иллюстративное фото.
© CC0 / Pixabay / SplitShire
Граждане Молдовы при заказах онлайн должны быть бдительными

Министерство образования, культуры и науки разработало методический план по удаленному обучению лицеистов и студентов в Молдове. При разработке национального документа учитывался опыт стран, оказавшихся в аналогичной с Молдовой ситуации в связи с опасностью распространения коронавируса.

"С такими резкими переменами сложно справиться. Существуют технические и логистические трудности. Но дидактические коллективы делают все возможное, чтобы не только в полной мере реализовать учебные программы, но и внушить терпение детям в сложный период чрезвычайного положения", - заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

Министр призвал педагогов, преподавателей делать все возможное, чтобы удаленный учебный процесс в средних и высших заведениях не был прерван.

Педагоги должны руководствоваться чувством долга, продолжать поддерживать связь с учениками, зная хорошо каждого из них. В профильном министерстве надеются, что преподаватели лицеев и вузов останутся верными своему долгу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (898)

По теме

Тимур Вайнштейн: теперь я понимаю, зачем стал заниматься телевидением
С чего начиналось первое молдавское телевидение: 61 год в эфире
Можно ли в наш век жить без телевидения
Теги:
телевизор, занятия, дети, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Армянское кладбище в Кишиневе
Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи
Лавров: Россия готова обсуждать новые виды вооружений за рамками СНВ-3
Лавров: Россия готова обсуждать новые виды вооружений за рамками СНВ-3
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться