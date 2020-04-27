Кого в Приднестровье будут тестировать на COVID-19, кроме заболевших вирусом

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. В Приднестровье активно проводится выявление заболевших COVID-19 с использованием экспресс-тестов. В ближайших планах – тестирование персонала, воспитанников и подопечных закрытых социальных учреждений. Об этом говорилось на заседании Оперштаба во главе с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
"Обсуждался и вопрос о целесообразности исследования биоматериалов сотрудников и спецконтенгента учреждений исполнения наказаний", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.
Добровольцы
К выполнению новых для себя обязанностей добровольцы приступят с 28 апреля. Эти граждане, как и остальной медперсонал коронавирусных госпиталей, будут проживать изолированно от семей. Их обеспечат не только временным жильем, но и питанием.
"Основополагающим является личная защита. Пренебрежение элементарными средствами защиты чревато неотвратимыми последствиями. Инструктаж необходимо дублировать и по месту несения медслужбы", - сказал Красносельский, выразив благодарность добровольцам.
Средства защиты
В ближайшее время ожидаются следующие поставки из-за рубежа, в том числе и 30000 экспресс-тестов.
Среди вопросов, поднятых на совещании, – утилизация вещей и мягкого инвентаря, используемых инфицированными гражданами.
"После выписки выздоровевших из госпиталей недопустимо использование данных предметов, подчеркивалось в ходе рабочей дискуссии. Разработана инструкция по их утилизации, следование которой обязательно", - сообщил глава Оперштаба Руслан Мова.
Пересмотр условий карантина
На заседании также отметили, что динамика заболеваемости коронавирусом пошла на убыль.
"Необходимо мониторить ситуацию и параллельно готовиться к смягчению карантинных мер. Если дальнейшие показатели подтвердят, что пик заболеваемости пройден, то постепенно можно будет выводить из условий жесткой изоляции граждан", - сказал приднестровский лидер.
Оперативный штаб, а также исполнительный орган власти региона займутся разработкой плана поэтапного послабления ограничительных мер. К его реализации приступят при благополучном развитии событий.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>