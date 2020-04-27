Кого в Приднестровье будут тестировать на COVID-19, кроме заболевших вирусом

Ситуация по коронавирусу обсуждалась на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. В Приднестровье активно проводится выявление заболевших COVID-19 с использованием экспресс-тестов. В ближайших планах – тестирование персонала, воспитанников и подопечных закрытых социальных учреждений. Об этом говорилось на заседании Оперштаба во главе с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

"Обсуждался и вопрос о целесообразности исследования биоматериалов сотрудников и спецконтенгента учреждений исполнения наказаний", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Добровольцы

Проходить тестирование будут также все граждане, поступающие в медицинские стационары, независимо от причин обращения и симптоматики. Обязательно будут сдавать кровь на выявление COVID-19 и добровольцы из числа военнослужащих, поступающие в распоряжение главврачей. Таковых на сегодняшний день 76. Все они прошли дистанционный образовательный курс-практикум.

К выполнению новых для себя обязанностей добровольцы приступят с 28 апреля. Эти граждане, как и остальной медперсонал коронавирусных госпиталей, будут проживать изолированно от семей. Их обеспечат не только временным жильем, но и питанием.

"Основополагающим является личная защита. Пренебрежение элементарными средствами защиты чревато неотвратимыми последствиями. Инструктаж необходимо дублировать и по месту несения медслужбы", - сказал Красносельский, выразив благодарность добровольцам.

Средства защиты

В регион прибыли новые партии средств индивидуальной защиты - по 1000 единиц защитных костюмов, очков и респираторов. 10% останется в качестве резерва в распоряжении Оперштаба, остальное будет распределено по медучреждениям.

В ближайшее время ожидаются следующие поставки из-за рубежа, в том числе и 30000 экспресс-тестов.

Среди вопросов, поднятых на совещании, – утилизация вещей и мягкого инвентаря, используемых инфицированными гражданами.

"После выписки выздоровевших из госпиталей недопустимо использование данных предметов, подчеркивалось в ходе рабочей дискуссии. Разработана инструкция по их утилизации, следование которой обязательно", - сообщил глава Оперштаба Руслан Мова.

Пересмотр условий карантина

На заседании также отметили, что динамика заболеваемости коронавирусом пошла на убыль.

"Необходимо мониторить ситуацию и параллельно готовиться к смягчению карантинных мер. Если дальнейшие показатели подтвердят, что пик заболеваемости пройден, то постепенно можно будет выводить из условий жесткой изоляции граждан", - сказал приднестровский лидер.

Оперативный штаб, а также исполнительный орган власти региона займутся разработкой плана поэтапного послабления ограничительных мер. К его реализации приступят при благополучном развитии событий.

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