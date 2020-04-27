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Врач в стоматологической поликлинике

На карантине: как в Приднестровье можно получить стоматологическую помощь

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200427/30034363/na-karantine-kak-v-pridnestrove-mozhno-poluchit-stomatologicheskuyu-pomosch.html

Что делать, если мучает зубная боль, а в регионе – режим чрезвычайного положения и карантин, рассказали специалисты Минздрава.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. Из-за пандемии коронавируса и режима чрезвычайного положения в Приднестровье многие учреждения перестали работать. Врачи принимают пациентов, если речь не идет о неотложных состояниях. Это касается и работы стоматологических поликлиник, подведомственных Минздраву Приднестровья.

"На время карантина приостановлены профилактические и плановые осмотры специалистами терапевтического, хирургического, ортопедического, отделений, а также диспансеризация", - отмечают в ведомстве.   

Какие процедуры проводят?

Медицинский работник. Архивное фото
© AP Photo / Manu Fernandez
В Приднестровье могут смягчить условия карантина
Однако стоматологическая помощь оказывается в экстренной и неотложной формах. Для этого сформированы врачебно-сестринские бригады.

Человека примут, если необходимо раскрытие полости зуба и наложение девитализирующей пасты под временную пломбу, наложение временной пломбы, в случае когда сколовшийся зуб травмирует язык или слизистую оболочку полости рта, а также если необходимо удаление распада пульпы из корневого канала, вскрытие абсцессов, удаление постоянного или молочного зуба, когда они стали причиной острого состояния.

В приеме не откажут, если пациенту требуется лечение альвеолита, первичная хирургическая обработка ран, наложение и снятие шва, механическая медикаментозная остановка кровотечения, лечение острых форм стоматита.

Также ему проведут обработку язвы, эрозии, коррекцию травмирующего ткани полости рта съемного протеза, острого края зуба, пломбы, починку съемного протеза, рентгенографию зубов, челюстных костей и височно-нижнечелюстного сустава.

Срочную помощь окажут и при необходимости вправления вывиха височно-нижнечелюстного сустава, снятия ортопедической конструкции для лечения зубов по неотложным показаниям, при травме элементами протеза тканей полости рта.

Какие предприняты меры безопасности?

Армянское кладбище в Кишиневе
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Как рассказали в ведомстве, у всех граждан, входящих в учреждение, измеряется температура, проводится сбор эпидемиологического анамнеза и анкетирование пациентов.

"Весь медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты: хирургическими халатами, одноразовыми шапочками, медицинскими масками, защитными очками, перчатками", - говорят в Минздраве.

Как попасть на прием?

Для получения стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме необходимо обратиться в ближайшую стоматологическую поликлинику. Пациенты с острой зубной болью в сельской местности обращаются в стоматологические кабинеты по месту жительства, в районные стоматологические поликлиники. И для того, чтобы получить справочную информацию или записаться на прием, нужно позвонить в регистратуру.

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Теги:
медпомощь, помощь, стоматологи, стоматологическая клиника, стоматология, Приднестровье


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