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Беременная женщина

Врач рассказала, как беременным защититься от коронавируса

© CC0 / Photo by freestocks on Unsplash / Any day now
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (902)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200427/30034523/sovety-beremennym-zhenschinam-kak-zaschitit-sebya-v-period-ataki-koronavirusa.html

Беременные женщины также находятся в группе риска по заболеваемости COVID-19, врач Алена Лупашко рассказала, как представительницам прекрасного пола в положении обезопасить себя от вируса.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Врач акушер-гинеколог Алена Лупашко, работающая в Институте матери и ребенка в Кишиневе, рассказала корреспонденту Sputnik Молдова о том, что беременные женщины, как и другие жители страны, подвержены риску заражения коронавирусом нового типа. 

В период вынашивания ребенка женщинам рекомендованы прогулки на свежем воздухе, однако совершать их необходимо с соблюдением мер безопасности.

"Когда беременная выходит на прогулку, она должна быть в медицинской маске, когда спускается из квартиры и выходит из подъезда. Если женщина гуляет одна, можно снять маску и насладиться свежим воздухом. Также, находясь в местах скопления людей, необходимо соблюдать социальную дистанцию", - рассказала врач. 
Беременная женщина
© CC0 / Photo by freestocks on Unsplash / Any day now
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Если же у беременной  появились симптомы коронавируса нового типа, ее необходимо изолировать в отдельной комнате, утверждает собеседница. К счастью, пока коронавирус не привел ни к одному летальному исходу среди беременных женщин в Молдове. 

После того, как прошли роды, женщина должна быть особо внимательна к собственному здоровью и следить за безопасностью малыша, чтобы он не подвергся риску заражения коронавирусом.

В первую очередь, когда женщину выписывают из роддома, ее уведомляют, что в период карантина у нее дома не должны появляться гости, в квартире должны оставаться лишь члены семьи, постоянно там живущие. 

"Кормящим матерям не стоит переживать, что вирус может передаваться через молоко - пока нет таких научных данных. Все, кто общается с молодой матерью, должны постоянно соблюдать нормы личной гигиены - часто мыть руки  мылом, носить медицинские маски, обрабатывать руки и лицо дезинфицирующими растворами", - рассказала Лупашко. 

Не стоит забывать о постоянном проветривании квартиры, также следует усилить питание родившей женщины продуктами с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (902)

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Теги:
коронавирус, защита, дети, женщины, беременность


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