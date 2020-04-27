Врач рассказала, как беременным защититься от коронавируса

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Врач акушер-гинеколог Алена Лупашко, работающая в Институте матери и ребенка в Кишиневе, рассказала корреспонденту Sputnik Молдова о том, что беременные женщины, как и другие жители страны, подвержены риску заражения коронавирусом нового типа.
В период вынашивания ребенка женщинам рекомендованы прогулки на свежем воздухе, однако совершать их необходимо с соблюдением мер безопасности.
"Когда беременная выходит на прогулку, она должна быть в медицинской маске, когда спускается из квартиры и выходит из подъезда. Если женщина гуляет одна, можно снять маску и насладиться свежим воздухом. Также, находясь в местах скопления людей, необходимо соблюдать социальную дистанцию", - рассказала врач.
Если же у беременной появились симптомы коронавируса нового типа, ее необходимо изолировать в отдельной комнате, утверждает собеседница. К счастью, пока коронавирус не привел ни к одному летальному исходу среди беременных женщин в Молдове.
После того, как прошли роды, женщина должна быть особо внимательна к собственному здоровью и следить за безопасностью малыша, чтобы он не подвергся риску заражения коронавирусом.
В первую очередь, когда женщину выписывают из роддома, ее уведомляют, что в период карантина у нее дома не должны появляться гости, в квартире должны оставаться лишь члены семьи, постоянно там живущие.
"Кормящим матерям не стоит переживать, что вирус может передаваться через молоко - пока нет таких научных данных. Все, кто общается с молодой матерью, должны постоянно соблюдать нормы личной гигиены - часто мыть руки мылом, носить медицинские маски, обрабатывать руки и лицо дезинфицирующими растворами", - рассказала Лупашко.
Не стоит забывать о постоянном проветривании квартиры, также следует усилить питание родившей женщины продуктами с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов.
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