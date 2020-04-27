Новые решения примэрии Кишинева: что нужно знать всем жителям столицы

Несмотря на чрезвычайное положение, муниципальные службы работают в особых условиях с соблюдением необходимых мер защиты от COVID-19.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Всю прошедшую пасхальную неделю различные службы примэрии решали текущие проблемы жизни столицы в обычном режиме. Об этом городские власти сообщили на еженедельном заседании муниципальных служб в Кишиневе, прошедшем на онлайн-платформе.

Радоницу отмечают дома, транспорт запустят в особом режиме

Столичный градоначальник подчеркнул, что праздник Радоницы, который в этом году отмечается 27 апреля - важный день для православных христиан.

"Все мы привыкли в этот день посещать кладбища, поминать усопших, однако ворота 42 кладбищ закрыты, - отметил примар и подчеркнул, что такие меры приняты для того, чтобы не создавать опасные скопления жителей столицы.

Чебан напомнил, что в понедельник, 27 апреля, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, общественный транспорт не курсирует, чтобы не создавать новые очаги распространения коронавируса. Со вторника, 28 апреля, если до этого дня не будет вынесено других решений, общественный транспорт в Кишиневе возобновит работу по ранее установленному графику - утром с 05:30 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00. Проезд по-прежнему будет бесплатным.

В выходные дни, с 1 по 3 мая, работа общественного транспорт будет приостановлена.

Меры по борьбе с коронавирусом в Кишиневе

На прошлой неделе в муниципальные медико-санитарные учреждения было распределено несколько партий оборудования и расходных материалов от нескольких экономических агентов. Ион Чебан подчеркнул, что руководители учреждений не экономят на расходных материалах.

"Все меры, предпринимаемые муниципалитетом, призваны предотвратить массовое заражение коронавирусом, ведь в столице риски велики. Мы действуем оперативно, больницы оснащены всем необходимым, но мы не хотим существенного роста числа больных", — уточнил он.

Генпримар также сообщил, что в течение недели проводилось тестирование медицинского и вспомогательного персонала в муниципальных больницах.

Число медработников в столице, инфицированных COVID-19, выросло. По последним данным, представленным на заседании служб примэрии главой Управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяны Бучарски, у 73 сотрудников муниципальных и частных медицинских учреждений Кишинева выявлены положительные тесты по новому типу коронавируса.

В медицинских учреждениях Кишинева новые случаи были зарегистрированы в Муниципальной клинической больнице №1, в котором три отделения находятся в карантинном режиме, а также в Муниципальной клинической больнице №4.

Бучарски заявила, что заказаны защитные материалы, и в ближайшее время медицинские учреждения, подведомственные Кишиневу, получат 13 500 медицинских костюмов, масок и экранов.

Цифровые платформы для онлайн-торговли

На заседании обсуждался и вопрос онлайн-торговли и направления ее развития в столице. Генеральный примар объявил, что в ближайшие дни проведет переговоры с руководителями Управления торговли, общественного питания и услуг примэрии, а также со специалистами государственного и частного сектора.

"Это новый, важный и необходимый в нынешних условиях проект, который мы намерены развивать в столице. У нас должен быть подход по секторам: Центральный рынок и система снабжения, а также в целом агропродовольственный сектор; секторы HоReCa(услуги "индустрии гостеприимства" - гостиничный, ресторанный бизнес, услуги кейтеринга - ред.), агропромышленный комплекс, финансовый сектор и так далее", - заявил примар.

Предполагается, что те платформы онлайн-торговли, которые будут созданы на период действия чрезвычайного положения, будут востребованы и после 15 мая, когда предполагается отмена чрезвычайного положения.

Градоначальник подчеркнул, что центральный рынок и торговые центры остаются закрытыми согласно решению комиссии по ЧС, принятому в пятницу, 24 апреля.

Однако, с 27 апреля все магазины, занимающиеся розничной торговлей, возобновили работу. Киоски, торгующие газетами и журналами, а также чаем и кофе не работают, так как входят в сектор HoReCa.

Обновление городской инфраструктуры

Генпримар напомнил ответственным лицам примэрии, что необходимо продолжать тщательную уборку улиц, ремонтные работы в секторах по графику, обновление улиц, тротуаров, ландшафтных парков и зеленых зон, а также обратить внимание на меры борьбы с амброзией на территории муниципия. Он отметил, что многие кишиневцы страдают аллергией от этого растения.

"Необходимо вмешаться до периода, когда это растение будет цвести и распространять споры пыльцы", подчеркнул Чебан.

Строительные работы на очистной станции продолжаются. Генпримар пообещал побывать там с инспекцией.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрировано 3 тысячи 481 случай заболевания коронавирусом, 925 человек выздоровели, а 101 - скончалcя.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova