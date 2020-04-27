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Улица Заднипру в Кишиневе, архивное фото.

Люди на карантине, а природа берет свое: в Кишинев вернулись соловьи

© Sputnik /
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200427/30035444/lyudi-na-karantine-priroda-beret-svoe-na-chekany-vernulis-solovi.html

Отсутствие активной жизни приводит к тому, что в зеленых зонах города появляются птицы, которые ранее избегали города, - соловьи, сойки и другие пернатые обитатели лесов.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Впервые за четверть века спокойствие карантинных вечеров жителей сектора Чеканы на улицах Петру Заднипру и Игорь Виеру нарушили соловьиные трели. Объяснение этому можно найти просто. При пустоте улиц густонаселенного района и малом количестве машин "лесные гости" залетают на окраины города и радуют своими трелями его завсегдатаев. 

Местные жители утверждают, что не слышали соловья с момента заселения в новый район, а это было примерно 25-30 лет. 

Помимо соловьев на Чеканах видели соек, - красивых птиц, которые, преимущественно, обитают в лесах. 

Вернулись в лесопарковые зоны города и дятлы, чей ритмичный перестук тоже удивляет жителей самого густонаселенного города республики. 

Очевидцы делают снимки и выкладывают в Сеть фотографии нечастых "гостей" столицы, которые, при отсутствии на улицах людей, начинают занимать покинутые ими пространства.

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Теги:
Кишинев, Чеканы, карантин, природа


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