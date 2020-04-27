Приднестровских врачей будут консультировать российские специалисты

Как будет проходить обмен опытом, обсуждалось на встрече по видеосвязи представителей приднестровской власти с депутатом ГосДумы России Геннадием Онищенко.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. Приднестровских врачей будут консультировать специалисты Всероссийского центра медицины катастроф. Об этом говорилось на видео-встрече главы исполнительного органа власти Приднестровья Александра Мартынов и депутата Государственной Думы Российской Федерации Геннадием Онищенко.

"В ближайшее время рассмотрят вопрос о направлении в Приднестровье группы специалистов (вирусологов, пульмонологов и реаниматологов) для проведения консультаций на месте", - сказал Онищенко.

По его словам, проработают и вопрос сотрудничества с научным центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, чтобы приднестровские врачи смогли получить консультацию по лечению рожениц и беременных женщин. Контакты наладят и главные санитарные врачи Тирасполя и Москвы.

Ранее Мартынов направил письмо на имя главы Минздрава РФ с просьбой оказать консультационную и иную помощь, включая предоставление средств защиты. Сегодня приднестровским медикам необходимы консультации российских коллег, а также помощь по вопросам лечения заболевших коронавирусом детей и беременных женщин.

"Нам необходима практика России и необходимо на системной основе организовать работу с профильными больницами в России, которые имеют богатый опыт по лечению коронавирусных больных, чтобы раз в неделю выходить на онлайн-конференции для получения консультации", - сказал он.

И.о. главы Минздрава Приднестровья Елена Куличенко рассказала о том, что Приднестровье при лечение коронавируса нового типа использует российские клинические рекомендации.

"Медикаментами мы на сегодняшний день обеспечены полностью согласно схем лечения по этим клиническим рекомендациям", - отметила и.о. руководителя медицинского ведомства.

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