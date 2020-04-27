В Молдове выявлены 73 новых случая заболевания COVID-19

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло 3481.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. В Молдове выявлено еще 73 случая заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в понедельник на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"После обработки 367 тестов подтвердились 73 случая инфекции COVID-19", — заявила министр. Общее число зараженных вирусом нового типа в Молдове с момента начала пандемии составило 3481.

"Есть очаг в Кишиневе на станции скорой медицинской помощи, где зарегистрировано 14 новых случаев" - сообщила министр. © Sputnik / Леонид Каганов о мире после коронавируса

Большее число зараженных зарегистрировано в Кишиневе - 31 случай, в Приднестровье - 18, в Кагуле - 8, в Тараклии - 4, в Стрэшенах - 3, в Каушанах и Бельцах - по 2 случая, в Криулянах, Фэлештах, Рышканах, Сынджерее и Унгенах - по 1 случаю.

Правительство Румынии выделит Молдове необходимые средства для профилактики против распространения коронавируса нового типа, соответствующая договоренность уже достигнута. Об этом сообщил глава кабинета министров Ион Кику.

Таким образом, число инфицированных составляет 3481 человека.

По словам главы ведомства, во всех случаях речь идет о внутренней передачи вируса.

Число выздоровевших составляет 925 человек. В Молдове зарегистрирован также 101 летальный исход у пациентов с диагнозом COVID-19.

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