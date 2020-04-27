В Приднестровье победили коронавирус еще три человека

Последние данные представили в Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. В Приднестровье еще три человека выздоровели, пройдя лечение от COVID-19. Но также десять человек пополнили список зараженных коронавирусом.

"После проведенного курса противовирусной и антибактериальной терапии состояние здоровья пациентов заметно улучшилось. Их пробы прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат", - сообщили в Оперативном штабе.

Из Слободзейского инфекционного госпиталя выписана 19-летняя девушка. COVID-19 был подтвержден у бендерчанки 8 апреля. Осложнения в виде пневмонии у нее не было.

В числе излечившихся один из первых приднестровцев с диагнозом COVID-19 (как осложнение – воспаление легких) - 37-летний рыбничанин, который провел в Слободзейском госпитале больше месяца. Домой также отправится житель Тирасполя 36 лет. Коронавирус у него подтвердился первого апреля.

В Приднестровье 27 апреля увеличилось число заболевших коронавирусом. Из остававшихся 26 апреля в работе в тираспольской и кишиневской лабораториях проб 10 показали положительный результат, на доисследовании в Тирасполе еще находятся 10 биоматериалов, остальные дали отрицательный ответ.

В числе инфицированных 72-летняя пенсионерка из Дубоссар и житель города Днестровск 1978 года рождения. COVID-положительными оказались и восемь тираспольчан: женщины 33, 58, 69, 78 лет, а также мужчины 32, 36, 88 лет и юноша 2002 года рождения.

На данным момент в Приднестровье зафиксировано 400 случаев заболевания, 347 человек проходят лечение в приднестровских COVID-центрах, один – в кишиневской больнице, 20 инфицированных граждан умерло, 32 выздоровели.

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