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В Приднестровье победили коронавирус еще три человека

© Photo : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (898)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200427/30037713/v-pridnestrove-pobedili-koronavirus-esche-tri-cheloveka.html

Последние данные представили в Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. В Приднестровье еще три человека выздоровели, пройдя лечение от COVID-19. Но также десять человек пополнили список зараженных коронавирусом.

"После проведенного курса противовирусной и антибактериальной терапии состояние здоровья пациентов заметно улучшилось. Их пробы прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат", - сообщили в Оперативном штабе.

Медицинский работник
© AP Photo / Manu Fernandez
В Молдове выявлены 73 новых случая заболевания COVID-19
Из Слободзейского инфекционного госпиталя выписана 19-летняя девушка. COVID-19 был подтвержден у бендерчанки 8 апреля. Осложнения в виде пневмонии у нее не было.

В числе излечившихся один из первых приднестровцев с диагнозом COVID-19 (как осложнение – воспаление легких) - 37-летний рыбничанин, который провел в Слободзейском госпитале больше месяца. Домой также отправится житель Тирасполя 36 лет. Коронавирус у него подтвердился первого апреля.

В Приднестровье 27 апреля увеличилось число заболевших коронавирусом. Из остававшихся 26 апреля в работе в тираспольской и кишиневской лабораториях проб 10 показали положительный результат, на доисследовании в Тирасполе еще находятся 10 биоматериалов, остальные дали отрицательный ответ.

В числе инфицированных 72-летняя пенсионерка из Дубоссар и житель города Днестровск 1978 года рождения. COVID-положительными оказались и восемь тираспольчан: женщины 33, 58, 69, 78 лет, а также мужчины 32, 36, 88 лет и юноша 2002 года рождения.

На данным момент в Приднестровье зафиксировано 400 случаев заболевания, 347 человек проходят лечение в приднестровских COVID-центрах, один – в кишиневской больнице, 20 инфицированных граждан умерло, 32 выздоровели.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (898)

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Теги:
выздоровление, коронавирус, Приднестровье


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