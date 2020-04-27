Дело "пахнет" миллионами - как жителей Молдовы карают за нарушение карантина

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. На протяжении всей прошедшей недели сотрудники столичной полиции зафиксировали 552 случая нарушений карантинного режима в Кишиневе, выписав штрафов на общую сумму в 3 миллиона 110 тысяч леев. Об этом стало известно в понедельник по результатам оперативного заседания служб примэрии.
В воскресенье и понедельник, на которые выпала дата Радоницы, порядка 2 тысяч полицейских патрулировали периметр 42 кладбищ, расположенных в столице и ее пригородах. Такие строгие меры предприняты во избежание распространения коронавируса нового типа в Кишиневе и населенных пунктах муниципия.© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Всего за минувшую неделю в Кишиневе были зарегистрированы 34 преступления, 12 из которых удалось раскрыть по горячим следам. Об этом сообщил глава столичной полиции Алексей Гросу.
"Речь идет преимущественно о кражах, а также о четырех уличных ограблениях", - подчеркнул он.
В минувшую семидневку значительно сократилось число дорожно-транспортных происшествий - их было всего пять, однако в результате аварий 5 человек получили травмы различной степени тяжести.
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