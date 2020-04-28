Что делают в Приднестровье, чтобы не допустить пожара на мусорном полигоне

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр – Sputnik. В минувшие выходные пожарные с трудом совладали с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном рядом с селом Чобручи Слободзеского района Приднестровья. На совещании Оперативного штаба рассказали, что предпринимается для того, чтобы этого больше не случилось.
Пожар произошел в субботу вечером. Над его ликвидацией работало три пожарных расчета – из Слободзеи, Днестровска и Первомайска.
"Основной была задача – не допустить распространения огня в сторону лесополосы и уберечь от возгорания расположенную поблизости ореховую рощу", - рассказали в слободзейской администрации.
"С помощью бульдозеров мусор смешивают с землей. Этот процесс поможет остановить его долговременное горение. На месте дежурит пожарный экипаж Слободзеи", - сообщили в правоохранительном ведомстве, в которое входит и пожарная служба.
Ранее усилия и средства в большей степени были сосредоточены на создании нового полигона ТБО. Его запуск запланирован на конец текущего года.
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