Что делают в Приднестровье, чтобы не допустить пожара на мусорном полигоне

Возгорание в минувшие выходные на полигоне твердых бытовых отходов в Чобручи с трудом удалось остановить. Специалисты предпринимают меры для того, чтобы подобное не повторилось.

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр – Sputnik. В минувшие выходные пожарные с трудом совладали с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном рядом с селом Чобручи Слободзеского района Приднестровья. На совещании Оперативного штаба рассказали, что предпринимается для того, чтобы этого больше не случилось.

Пожар произошел в субботу вечером. Над его ликвидацией работало три пожарных расчета – из Слободзеи, Днестровска и Первомайска.

"Основной была задача – не допустить распространения огня в сторону лесополосы и уберечь от возгорания расположенную поблизости ореховую рощу", - рассказали в слободзейской администрации.

По словам представителей местной власти, сейчас ведется рекультивация территории свалки, площадь которой составляет пять гектаров.

"С помощью бульдозеров мусор смешивают с землей. Этот процесс поможет остановить его долговременное горение. На месте дежурит пожарный экипаж Слободзеи", - сообщили в правоохранительном ведомстве, в которое входит и пожарная служба.

Ранее усилия и средства в большей степени были сосредоточены на создании нового полигона ТБО. Его запуск запланирован на конец текущего года.

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