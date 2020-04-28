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Полигон для утилизации бытовых отходов Ашитково

Что делают в Приднестровье, чтобы не допустить пожара на мусорном полигоне

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200428/30036350/chto-delayut-v-pridnestrove-chtoby-ne-dopustit-pozhara-na-musornom-poligone.html

Возгорание в минувшие выходные на полигоне твердых бытовых отходов в Чобручи с трудом удалось остановить. Специалисты предпринимают меры для того, чтобы подобное не повторилось.

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр – Sputnik. В минувшие выходные пожарные с трудом совладали с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном рядом с селом Чобручи Слободзеского района Приднестровья. На совещании Оперативного штаба рассказали, что предпринимается для того, чтобы этого больше не случилось.

Пожар произошел в субботу вечером. Над его ликвидацией работало три пожарных расчета – из Слободзеи, Днестровска и Первомайска.

"Основной была задача – не допустить распространения огня в сторону лесополосы и уберечь от возгорания расположенную поблизости ореховую рощу", - рассказали в слободзейской администрации.

Мусор, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
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По словам представителей местной власти, сейчас ведется рекультивация территории свалки, площадь которой составляет пять гектаров.

"С помощью бульдозеров мусор смешивают с землей. Этот процесс поможет остановить его долговременное горение. На месте дежурит пожарный экипаж Слободзеи", - сообщили в правоохранительном ведомстве, в которое входит и пожарная служба.

Ранее усилия и средства в большей степени были сосредоточены на создании нового полигона ТБО. Его запуск запланирован на конец текущего года.

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Теги:
отходы, полигон, мусор, пожар, Приднестровье


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