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Распятие и свечи

Нарушили действующие запреты: в Молдове наказали двоих священников

© Sputnik / Тарас Литвиненко
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200428/30041852/oni-ne-vnemli-preduprezhdeniyam-vlastey-v-moldove-nakazali-dvoikh-svyaschennikov.html

Два молдавских священника получили штрафы по 22 тысячи 500 леев за то, что во время карантинных ограничений провели службы с участием прихожан.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Священники из села Варзарешты Ниспоренского района и Фрасин Дондюшанского района были оштрафованы - каждый из них обязан выплатить государству по 22 тысячи 500 леев за неподчинение карантинным ограничениям.

Сотрудники полиции в минувшие выходные зарегистрировали нарушения - оба священнослужителя, несмотря на карантинные ограничения, провели службы с участием десятков прихожан. Число верующих в церквях достигало 30 человек.

Беременная женщина
© CC0 / Photo by freestocks on Unsplash / Any day now
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В столице ситуация на Радоницу была спокойной - церковные службы не проводились, людей на кладбищах не было. Полиция внимательно следила за тем, чтобы прихожане не проникали на территории погостов. 

Некоторые жители столицы, несмотря на запрет, все же пытались попасть на территорию кладбищ, но, услышав предупреждения сотрудников правоохранительных органов об огромных штрафах за нарушение карантинного режима, покидали их периметр и возвращались по домам.

В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
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Теги:
наказание, Радоница, службы, священники, Молдова


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